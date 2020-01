Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 18^ giornata, 5 gennaio

Il campionato ricomincia e il quadro dei risultati Serie A per la diciottesima giornata si aprirà oggi con le prime quattro partite del penultimo turno del girone d’andata, che è anche il primo dell’anno solare 2020. Dobbiamo subito parlare del calendario di questa 18^ giornata di Serie A, perché è decisamente particolare. Sfruttando la ricorrenza domani della festività dell’Epifania, ieri non ci sono state partite, oggi sarà una domenica con quattro anticipi in altrettante fasce orarie diverse ed infine domani avremo le restanti sei sfide. Dunque la ripartenza del campionato avverrà con questi risultati Serie A: alle ore 12.30 l’onore di aprire l’anno spetterà a Brescia Lazio, trasferta lombarda per i freschi detentori della Supercoppa Italiana. Alle ore 15.00 avremo invece Spal Verona, seguita alle ore 18.00 da Genoa Sassuolo e infine alle ore 20.45 dall’anticipo di prima serata Roma Torino.

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Presentando i risultati Serie A per la domenica della diciottesima giornata, si deve naturalmente ricordare che oggi scenderanno in campo le ultime tre squadre della classifica di Serie A. Questo ci spinge a focalizzare la nostra attenzione innanzitutto sulla lotta salvezza, che al momento condannerebbe Brescia, Spal e Genoa. Le Rondinelle sembrano essere rinate con il ritorno in panchina di Eugenio Corini, ma l’inizio 2020 sarà durissimo contro la Lazio, che a dicembre avevamo salutato come la squadra più in forma del momento. La Spal ha festeggiato bene il Natale grazie all’inatteso colpaccio sul campo del Torino, ma la strada per gli uomini di Leonardo Semplici è ancora lunga: oggi battere il Verona sarebbe fondamentale, per di più in questo caso anche l’Hellas comincerebbe a non essere più tanto tranquillo. Quanto al Genoa, contro il Sassuolo (altra squadra che non può ancora dirsi tranquilla) ci sarà il debutto di Davide Nicola, terzo allenatore dell’ennesima stagione tormentata per il Grifone.

RISULTATI SERIE A, 18^ GIORNATA

ore 12.30 Brescia Lazio

ore 15.00 Spal Verona

ore 18.00 Genoa Sassuolo

ore 20.45 Roma Torino

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Juventus 42

Lazio* 36

Roma 35

Atalanta 31

Cagliari 29

Parma 25

Napoli 24

Bologna 22

Torino, Milan 21

Verona*, Sassuolo 19

Udinese 18

Fiorentina 17

Lecce, Sampdoria 15

Brescia 14

Spal 12

Genoa 11

(* una partita in meno)



