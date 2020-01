Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 18^ giornata, 6 gennaio 2020

Il campionato è ricominciato e oggi il quadro dei risultati Serie A per la diciottesima giornata si completerà con le rimanenti sei partite del penultimo turno del girone d’andata, che è anche il primo dell’anno solare 2020. Il calendario di questa 18^ giornata di Serie A sfrutta infatti la festività dell’Epifania e di conseguenza ci attende un lunedì di lusso. Scopriremo allora chi nelle prossime ore riceverà dolci soddisfazioni e chi si dovrà accontentare del carbone nei seguenti risultati Serie A: alle ore 12.30 il lunedì festivo sarà aperto da Bologna Fiorentina, seguita alle ore 15.00 da ben tre partite e cioè Atalanta Parma, Juventus Cagliari e Milan Sampdoria. Infine, per stilare nella sua interezza la nuova classifica di Serie A dovremo attendere anche i due posticipi: alle ore 18.00 Lecce Udinese e infine alle ore 20.45 la partita di cartello Napoli Inter.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Tra i risultati Serie A attesi oggi per la diciottesima giornata spiccherà dunque naturalmente quello che arriverà stasera dallo stadio San Paolo, dove ci attende un Napoli Inter molto diverso da quello che avremmo potuto immaginare in estate. Pochi mesi fa infatti Napoli e Inter dovevano essere le due grandi rivali della Juventus per lo scudetto, oggi sappiamo che solamente i nerazzurri di Antonio Conte stanno mantenendo le aspettative e hanno chiuso il 2019 al primo posto a pari merito con i bianconeri. Storia assai più amara per il Napoli, che ha vissuto mesi di crisi per problemi che sono forti più fuori dal campo che dentro, ma hanno naturalmente influito anche sul rendimento della squadra passata da Carlo Ancelotti a Gennaro Gattuso alla ricerca di una scossa. Una cosa non è cambiata: l’allenatore del Napoli sentirà in ogni caso odore di derby affrontando l’Inter, questo sarà un motivo d’interesse in più per la grande sfida di stasera…

RISULTATI SERIE A, 18^ GIORNATA

ore 12.30

Bologna Fiorentina

ore 15.00

Atalanta Parma

Juventus Cagliari

Milan Sampdoria

ore 18.00

Lecce Udinese

ore 20.45

Napoli Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Juventus 42

Lazio* 39

Roma 35

Atalanta 31

Cagliari 29

Parma 25

Napoli, Torino 24

Bologna, Verona* 22

Milan 21

Sassuolo 19

Udinese 18

Fiorentina 17

Lecce, Sampdoria 15

Brescia, Genoa 14

Spal 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA