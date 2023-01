RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: effetto Ballardini? Live score

RISULTATI SERIE A: EFFETTO BALLARDINI?

Presentando i risultati Serie A per le due partite che sono in programma stasera, abbiamo già accennato al fatto che a Bologna assisteremo al debutto di Davide Ballardini in campionato come allenatore della Cremonese. L’esordio assoluto è stato clamoroso, dal momento che Ballardini è andato a Napoli ad eliminare dalla Coppa Italia i padroni di casa, un esito clamoroso nella partita tra la prima e l’ultima della classifica di Serie A, che ci ha ricordato alcuni exploit in particolare del Genoa sotto la guida del nuovo tecnico grigiorosso.

Per la Cremonese l’impresa al San Paolo deve essere l’iniezione di fiducia per provare a risalire la china anche in campionato, anche se zero vittorie nelle prime diciotto partite logicamente non fanno sperare molto. Oggi a Bologna c’è l’ultima occasione per provare a vincere almeno una volta nel girone d’andata, ma soprattutto i successi servono se si vorrà provare a ribaltare il destino di un campionato che per la Cremonese sembra già sognato. Una salvezza sarebbe ancora più epica del colpo a Napoli: la Cremonese ci riuscirà? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I POSTICIPI DI OGGI!

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, lunedì 23 gennaio 2023, perché nell’anomalo programma della diciannovesima giornata del massimo campionato, ultimo turno del girone d’andata, restano ancora da giocare ben tre posticipi tra oggi e domani, che coinvolgeranno tra le altre Inter e Milan, per permettere di assorbire al meglio il viaggio di ritorno dall’Arabia Saudita dopo la Supercoppa Italiana, che ha fatto la felicità dei nerazzurri con un meraviglioso 3-0, mentre i rossoneri devono leccarsi le ferite.

Per vedere in campo il Milan dovremo aspettare a dire il vero fino a domani, intanto però la diciannovesima giornata ci offrirà oggi altri due appuntamenti con i risultati di Serie A. Si comincerà alle ore 18.30 con Bologna Cremonese, che vedrà il debutto in campionato di Davide Ballardini sulla panchina dei lombardi dopo l’impresa di Coppa Italia a Napoli, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Inter Empoli, ritorno a San Siro dei trionfatori della Supercoppa Italiana. La classifica di Serie A definitiva al termine del girone d’andata sarà però completa solo domani, al termine di Lazio Milan.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULL’INTER

Tra le quattro squadre che scenderanno in campo oggi, sembra doveroso mettere in copertina l’Inter per quanto riguarda i risultati Serie A, perché naturalmente i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dal trionfo per 3-0 in Supercoppa Italiana contro i cugini del Milan ed è difficile immaginare una modalità più bella per portare a casa un trofeo ed arricchire la bacheca della società. I gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez hanno annichilito il Diavolo e dato una nuova spinta all’Inter, verso una seconda metà di stagione ancora ricchissima di impegni su ben tre fronti.

L’Inter ha avuto per mesi un problema con gli scontri diretti, spezzato appena prima dei Mondiali con il colpo a Bergamo, poi gennaio ha portato la vittoria contro il Napoli e il dominio nel derby di Supercoppa. La situazione sembra essersi ribaltata, adesso sono le partite contro le piccole che sembrano creare più difficoltà, vedi il pareggio a Monza (sia pure gravato da un netto errore arbitrale a danno dei nerazzurri) ma anche le difficoltà per battere il Parma in Coppa Italia e il Verona. Ecco perché l’Empoli, da un certo punto di vista, potrebbe essere un test più delicato del derby…

RISULTATI SERIE A, 19^ GIORNATA

ore 18.30 Bologna Cremonese

ore 20.45 Inter Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 50

Milan 38

Inter, Roma 37

Atalanta 35

Lazio 34

Udinese 28

Torino 26

Fiorentina, Juventus 23

Bologna, Empoli, Monza 22

Lecce 20

Spezia, Salernitana 18

Sassuolo 17

Verona 12

Sampdoria 9

Cremonese 7











