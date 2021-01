Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (19^ giornata, 24 gennaio)

RISULTATI SERIE A: SI INIZA CON JUVENTUS BOLOGNA

Anche oggi naturalmente saranno protagonisti i risultati Serie A: siamo giunti a domenica 24 gennaio e si completerà nelle prossime ore la diciannovesima giornata del massimo campionato, ultimo turno del girone d’andata. Siamo dunque esattamente a metà del cammino della Serie A 2020-2021, anche se per completare del tutto l’andata ci sarà ancora da recuperare Juventus Napoli, partita che sarà da “incastrare” in un calendario fittissimo di impegni per bianconeri e partenopei. Questa 19^ giornata ha già detto molto, perché è cominciata venerdì sera e ieri ci sono stati altri quattro anticipi, ma restano ancora cinque partite per completare il quadro dei risultati Serie A e naturalmente anche aggiornare il volto della classifica di Serie A: si comincerà con l’immancabile anticipo delle ore 12.30 che sarà Juventus Bologna, alle ore 15.00 restano appena due partite che saranno Genoa Cagliari e Verona Napoli, infine i due posticipi di questo turno saranno alle ore 18.00 Lazio Sassuolo e alle ore 20.45 Parma Sampdoria.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: LE BIG

Presentando allora i risultati Serie A verso le cinque partite odierne, possiamo spendere qualche parola in più su Juventus, Napoli e Lazio, certamente le tre squadre di maggiore spicco e rilevanza nella classifica di Serie A fra le dieci impegnate oggi. Dopo l’impegno di mercoledì nella Supercoppa Italiana, Juventus e Napoli si rituffano in campionato con obiettivi opposti: i bianconeri devono riscattare la batosta incassata nel derby d’Italia contro l’Inter che ha reso più difficile per la Juventus l’inseguimento al decimo scudetto consecutivo, mentre domenica scorsa il Napoli si è esaltato con una vittoria per 6-0 contro la Fiorentina alla quale naturalmente ora gli uomini di Gennaro Gattuso sono chiamati a dare continuità, ovvero ciò che finora è mancato al Napoli. Continuità che cerca anche la Lazio, reduce dal meraviglioso derby vinto 3-0 sulla Roma nove giorni fa e ora attesa da quello che di fatto è un altro scontro diretto contro il Sassuolo, per rafforzare le proprie ambizioni nella corsa al quarto posto.

RISULTATI SERIE A, 19^ GIORNATA

Ore 12.30

Juventus Bologna

Ore 15.00

Genoa Cagliari

Verona Napoli

Ore 18.00

Lazio Sassuolo

Ore 20.45

Parma Sampdoria



