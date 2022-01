Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (20^ giornata, 6 gennaio)

RISULTATI SERIE A: SALTANO 4 PARTITE, SI INIZIA CON SAMPDORIA CAGLIARI

I risultati Serie A tornano a farci compagnia oggi, giovedì 6 gennaio 2022. Come da consolidata tradizione, all’Epifania si gioca, ponendo fine a due settimane esatte di pausa durante le festività natalizie. Per la Serie A comincia dunque l’anno solare 2022 e anche il girone di ritorno, dal momento che in questo campionato lo stop per Natale ha coinciso esattamente con la fine dell’andata: l’attesa naturalmente è grande per tornare a vedere i nostri beniamini, andiamo a scoprire che cosa succederà. Innanzitutto c’è da registrare una variazione importante del calendario: ben quattro partite non si giocheranno a causa del Covid (Bologna Inter, Salernitana Venezia, Atalanta Torino e Fiorentina Udinese) e ci sarà da capire come la pandemia, che penalizza molte squadre, andrà a incidere sui risultati di Serie A.

La prima annotazione è che la ventesima giornata si disputerà tutta oggi, con orari anomali rispetto al consueto, per cui c’è da prestare grande attenzione al programma delle partite che ci daranno i primi risultati Serie A del 2022 e andranno di conseguenza a modificare la classifica di Serie A che era emersa alla fine dell’andata. Si comincerà alle ore 12.30 con Bologna Inter e Sampdoria Cagliari, perché ad ogni fascia oraria ci sarà una coppia di partite. Alle ore 14.30 sarà la volta di Lazio Empoli e Spezia Verona, mentre alle ore 16.30 si giocherà Sassuolo Genoa. Andando verso sera, ecco alle ore 18.30 il big-match Milan Roma, infine alle ore 20.45 l’altra partita di cartello, Juventus Napoli.

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

Detto che con Milan Roma e Juventus Napoli sarà una Epifania calcistica di lusso, nella nostra panoramica sui risultati Serie A vogliamo celebrare ad inizio 2022 la squadra che ha caratterizzato il 2021, cioè i campioni d’Italia dell’Inter che sono anche capolista del campionato in corso. A cavallo tra le gestioni di Antonio Conte e Simone Inzaghi, i nerazzurri hanno vissuto un 2021 da record con 104 gol segnati, 38 partite consecutive a segno, diciannove vittorie e due pareggi nelle 21 partite casalinghe e 104 punti ottenuti negli incontri disputati nell’anno solare.

Limitandoci al campionato in corso, con la vittoria per 1-0 contro il Torino l’Inter di Simone Inzaghi è arrivata a sette vittorie consecutive, ha chiuso l’andata a 46 punti (+5 rispetto a Conte), ha segnato 49 gol e nelle ultime sei non ne ha incassati, con un parziale di 17-0 e Samir Handanovic imbattuto da 551 minuti. L’attacco è il migliore del campionato, la difesa nelle ultime undici giornate ha subito gol su azione solo contro il Napoli

RISULTATI SERIE A, 20^ GIORNATA

Ore 12.30

Sampdoria Cagliari

Ore 14.30

Lazio Empoli

Spezia Verona

Ore 16.30

Sassuolo Genoa

Ore 18.30

Milan Roma

Ore 20.45

Juventus Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 46

Milan 42

Napoli 39

Atalanta 38

Juventus 34

Roma, Fiorentina 32

Lazio 31

Empoli, Bologna 27

Torino 25

Verona, Sassuolo 24

Udinese*, Sampdoria 20

Venezia 17

Spezia 16

Genoa 11

Cagliari 10

Salernitana* 8

* Una partita in meno



