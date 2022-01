Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (21^ giornata, 9 gennaio)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON VENEZIA MILAN!

I risultati Serie A torneranno protagonisti anche oggi, domenica 9 gennaio 2022, perché in programma c’è la ventunesima giornata di campionato, anche se purtroppo bisogna fare ancora i conti con le incognite legate al Covid. Sappiamo benissimo che la Lega Serie A formalmente non concede rinvii e di conseguenza in teoria oggi sono in programma ben dieci partite, con lo stesso format orario di giovedì, ma sappiamo pure che di fatto saranno di meno le partite davvero da seguire.

Comunque, questo è formalmente il calendario delle partite che oggi ci daranno i risultati Serie A della ventunesima giornata: alle ore 12.30 Venezia Milan; alle ore 14.30 Cagliari Bologna, Empoli Sassuolo e Torino Fiorentina; alle ore 16.30 Napoli Sampdoria e Udinese Atalanta; alle ore 18.30 Genoa Spezia e Roma Juventus; infine alle ore 20.45 Verona Salernitana e Inter Lazio. Considerando che in realtà gli incontri delle squadre in quarantena non saranno disputati, la classifica di Serie A diventerà ancora più frammentata di quanto già non sia…

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

Provando a dare spazio solo all’aspetto agonistico per i risultati Serie A, ecco che oggi dovremmo vedere finalmente in campo per la prima volta nel nuovo anno solare la capolista Inter, che ha vissuto un’Epifania surreale a Bologna ma che non gioca una partita dal 22 dicembre scorso, quando i nerazzurri di Simone Inzaghi si imposero per 1-0 contro il Torino portando a sette il conto delle vittorie consecutive dopo la pausa di metà novembre per le Nazionali, una cavalcata che ha portato i campioni d’Italia in carica al primo posto nella classifica di Serie A.

Questa sera c’è in programma la partita contro la Lazio, che ricorda l’unica sconfitta subita dall’Inter in tutto il girone d’andata. I nerazzurri cercheranno la rivincita contro l’ex squadra del mister Simone Inzaghi, magari ricordando che invece nel ritorno dello scorso campionato la vittoria a San Siro contro la Lazio sancì il definitivo sorpasso al comando della classifica ai danni dei cugini del Milan.

RISULTATI SERIE A, 21^ GIORNATA

ore 12.30

Venezia Milan

ore 14.30

Empoli Sassuolo

Torino Fiorentina

ore 16.30

Napoli Sampdoria

Udinese Atalanta

ore 18.30

Genoa Spezia

Roma Juventus

ore 20.45

Verona Salernitana

Inter Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 46

Milan 45

Napoli 40

Atalanta* 38

Juventus 35

Fiorentina*, Roma, Lazio 32

Empoli 28

Bologna*, Verona 27

Torino*, Sassuolo 25

Udinese**, Sampdoria 20

Venezia* 17

Spezia 16

Cagliari 13

Genoa 12

Salernitana** 8

Ogni * una partita in meno



