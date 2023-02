Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 22^ giornata, 11 febbraio

RISULTATI SERIE A: OGGI IN CAMPO ROMA E LAZIO

I risultati Serie A, dopo l’importante anticipo Milan Torino già andato in scena ieri sera a San Siro, saranno naturalmente grandi protagonisti oggi, sabato 11 febbraio 2023, con altri tre anticipi per la ventiduesima giornata della Serie A 2022-2023, terzo turno del girone di ritorno del massimo campionato. Incombe il ritorno delle Coppe europee nella prossima settimana, ma negli incontri di oggi ci saranno in palio punti importanti per diversi obiettivi nella classifica di Serie A.

Andiamo allora a presentare quale sia il programma delle tre partite in calendario nelle prossime ore per i risultati Serie A della ventiduesima giornata di campionato, secondo la scansione oraria che è la più tradizionale del sabato: infatti si comincerà alle ore 15.00 con Empoli Spezia allo stadio Carlo Castellani, poi avremo alle ore 18.00 l’appuntamento con Lecce Roma naturalmente presso lo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare, infine il big-match del sabato di Serie A sarà certamente alle ore 20.45 Lazio Atalanta allo stadio Olimpico della capitale.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, oggi nel quadro dei risultati Serie A la partita più attesa sarà naturalmente Lazio Atalanta, che sarà un vero e proprio scontro diretto tra due compagini che condividono l’obiettivo della qualificazione per la prossima edizione della Champions League, per la quale servirà almeno il quarto posto nella classifica finale di Serie A. In questo momento sono proprio i biancocelesti di Maurizio Sarri ad occupare la preziosa posizione a quota 39 punti, ma i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono una sola lunghezza dietro e da questo si capisce l’importanza del match.

Nella scorsa giornata, a dire il vero, non sono arrivati riscontri positivi per le due formazioni, dal momento che la Lazio si è dovuta accontentare di un pareggio per 1-1 contro il Verona terzultimo in classifica, mentre l’Atalanta ha perso per 1-0 sul campo del Sassuolo, ponendo fine a un periodo che era stato eccellente per la Dea bergamasca. Adesso c’è per entrambe l’occasione per il riscatto, a maggior ragione perché la posta in palio in uno scontro diretto vale ancora di più. Cosa succederà all’Olimpico?

RISULTATI SERIE A, 22^ GIORNATA

ore 15.00 Empoli Spezia

ore 18.00 Lecce Roma

ore 20.45 Lazio Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 56

Inter 43

Milan 41

Roma 40

Lazio 39

Atalanta 38

Torino 30

Udinese, Bologna 29

Juventus (-15), Monza, Empoli 26

Fiorentina 24

Lecce, Sassuolo 23

Salernitana 21

Spezia 18

Verona 14

Sampdoria 10

Cremonese 8











