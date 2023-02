RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Lo strano caso della Cremonese, diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: IL CASO CURIOSO

Certamente affrontando il tema dei risultati di Serie A bisogna parlare del curioso caso della Cremonese: un tema che diventa ancor più attuale se pensiamo che questa sera i grigiorossi tornano al Diego Armando Maradona, il teatro della loro prima grande impresa in Coppa Italia. Clamorosamente la Cremonese ha raggiunto la semifinale del torneo: contro il Napoli, una squadra che in Serie A ha fatto 56 punti sui 63 disponibili, i grigiorossi hanno pareggiato 2-2 in trasferta e poi si sono qualificati ai rigori, poi contro la Roma, nei quarti, hanno vinto 2-1 allo stadio Olimpico (dunque ancora fuori casa) contro un’avversaria che ha 32 punti in più in campionato.

Davide Ballardini ha fatto un autentico miracolo, se non che in campionato non è ancora riuscito a svoltare: il piatto piange e ci racconta di zero vittorie, otto pareggi e ben 13 sconfitte, una salvezza sempre più lontana e qualche record negativo che potrebbe essere abbattuto. Questa sera come detto la Cremonese ritrova il Napoli nei risultati di Serie A: potrebbe essere una molla per ottenere un altro risultato incredibile, ma i partenopei ovviamente sono in cerca di rivincite e giocheranno particolarmente affamati… (agg. di Claudio Franceschini)

ANCORA QUATTRO PARTITE!

Ancora quattro partite nella domenica dedicata ai risultati di Serie A: è il 12 febbraio e si torna in campo per proseguire nel programma della 22^ giornata, che ancora una volta prevede una coda il lunedì con un doppio match e la conclusione del turno, visto che c’è già stato un anticipo il venerdì sera. Questo però fa sì che domenica si continui con una partita per ogni fascia oraria: alle ore 12:30 il lunch match sarà Udinese Sassuolo, alle ore 15:00 ci sposteremo a seguire Bologna Monza e poi sarà la volta di Juventus Fiorentina alle ore 18:00, conclusione del giorno alle ore 20:45 quando si giocherà Napoli Cremonese.

Tanta carne al fuoco, sicuramente vivo interesse per la presenza in campo di Napoli e Juventus con temi diversi, perché i partenopei stanno volando verso un meritatissimo scudetto mentre i bianconeri devono fare i conti con 15 punti di penalizzazioni e possibili altre sanzioni in arrivo, e intanto guardano alla “semplice” possibilità di arrivare almeno in Conference League a meno che non arrivi una mano dalla Coppa Italia. Naturalmente poi vedremo come andranno le altre due sfide che riguardano altri aspetti dei risultati di Serie A, intanto facciamo una rapida introduzione a questa interessante domenica…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora pronti a vivere un’altra intensa domenica con i risultati di Serie A. Per il Napoli si tratta di tenere il passo che ha portato alla straordinaria fuga, ma ovviamente anche i propositi di rivincita nei confronti di una Cremonese che l’ha incredibilmente eliminato negli ottavi di Coppa Italia. I grigiorossi potrebbero addirittura sognare l’ingresso in Europa League, ma in campionato devono fare i conti con una classifica che recita ultimo posto con zero vittorie, dunque è chiaro che per Davide Ballardini l’urgenza sia quella di recuperare terreno anche perché la salvezza distava 10 punti entrando nella 22^ giornata, cioè più del bottino che la Cremonese ha raccolto in oltre metà stagione.

L’Udinese e il Sassuolo sono in momenti diversi, i neroverdi sembrano finalmente in palla e si sono messi più o meno al sicuro, i friulani lo sono da tempo ma dopo quelle sei vittorie consecutive hanno faticato parecchio e stanno perdendo posizioni in classifica. Per quanto riguarda Bologna e Monza, parliamo di due squadre che possiamo definire salve (salvo clamorosi scossoni) con i brianzoli che oggi hanno anche la possibilità di agganciare i felsinei facendo un altro passo avanti in una stagione che, vale anche per i rossoblu di Thiago Motta, non era partita affatto bene ma poi è decisamente migliorata.

RISULTATI SERIE A: 22^ GIORNATA

Ore 12:30 Udinese Sassuolo

Ore 15:00 Bologna Monza

Ore 18:00 Juventus Fiorentina

Ore 20:45 Napoli Cremonese

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 56

Inter 43

Roma, Milan, Atalanta 41

Lazio 39

Torino 30

Udinese, Bologna 26

Empoli 27

Juventus (-15), Monza 26

Fiorentina 24

Lecce, Sassuolo 23

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 14

Sampdoria 10

Cremonese 8











