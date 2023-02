Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 23^ giornata, 19 febbraio

RISULTATI SERIE A: IL GIORNO DI MONZA MILAN!

I risultati Serie A ci faranno compagnia naturalmente anche oggi, domenica 19 febbraio 2023, dal momento che nelle prossime ore saranno in programma ben cinque partite per la ventitreesima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Hanno già giocato molte big, dalla capolista Napoli fino alle due milanesi, ma gli spunti d’interesse certamente non mancheranno pure nelle prossime ore, tra l’altro con il ritorno di un doppio appuntamento pomeridiano in contemporanea, come non succedeva ormai da parecchio tempo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Inzaghi ritrova la vittoria!

Andiamo allora a ricordare quale sarà il programma delle partite che ci attendono oggi per i risultati Serie A in questa ventitreesima giornata: si comincerà naturalmente alle ore 12.30 con Atalanta Lecce, poi alle ore 15.00 avremo il derby toscano Fiorentina Empoli e Salernitana Lazio; a seguire, ecco alle ore 18.00 Spezia Juventus, mentre il posticipo di prima serata sarà alle ore 20.45 Roma Verona, anche se per avere il volto completo della classifica di Serie A dopo il quarto turno del girone di ritorno dovremo attendere Torino Cremonese, il posticipo del lunedì sera.

Risultati Serie A, classifica/ Inter bloccata, Napoli a +15! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: LE DUE ROMANE

Analizzando quello che ci attenderà oggi per i risultati Serie A, dobbiamo naturalmente evidenziare che giocheranno di domenica sia la Lazio sia la Roma, che d’altronde sono reduci dal giovedì di Coppe europee. Per quanto riguarda il campionato, invece, entrambe le formazioni capitoline arrivano da risultati non esaltanti nello scorso turno, perché la Roma ha pareggiato per 1-1 sul campo del Lecce, avversaria ostica ma certamente battibile per i giallorossi, mentre la Lazio ha perso 0-2 in casa contro l’Atalanta uno scontro diretto per il quarto posto.

Naturalmente la qualificazione per la prossima edizione della Champions League è un obiettivo che accomuna Lazio e Roma, attualmente nella classifica di Serie A sono messi un pochino meglio i giallorossi di José Mourinho, che hanno 41 punti rispetto ai 39 dei cugini biancocelesti di Maurizio Sarri, ma naturalmente con sedici partite ancora da giocare due lunghezze di differenza dicono poco o niente in questa lunghissima volata nella quale le due romane sfideranno il terzetto lombardo formato da Inter, Milan e Atalanta, guardando da lontano il Napoli e con la Juventus grande assente a causa del -15 di penalizzazione.

Risultati Serie A, classifica/ Il Napoli vola a +16! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A, 23^ GIORNATA

ore 12.30

Atalanta Lecce

ore 15.00

Fiorentina Empoli

Salernitana Lazio

ore 18.00

Spezia Juventus

ore 20.45

Roma Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 62

Inter 47

Milan 44

Atalanta, Roma 41

Lazio 39

Bologna 32

Torino, Udinese 30

Juventus (-15), Monza 29

Empoli 27

Lecce, Fiorentina, Sassuolo 24

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 8











© RIPRODUZIONE RISERVATA