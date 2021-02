Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 23^ giornata (20 febbraio)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON LAZIO-SAMPDORIA

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, sabato 20 febbraio 2021, nel contesto di una ventitreesima giornata del massimo campionato a dir poco anomala, cominciata già ieri con due anticipi e che prevederà le sue dieci partite in altrettante fasce orarie differenti su ben quattro giorni: più “campionato spezzatino” di così non si può. Diventa dunque difficile parlare anche di anticipi e posticipi dal momento che non ci sarà una fascia centrale di riferimento, anche se sicuramente l’evento di spicco sarà il derby di Milano tra Inter e Milan, che sono le prime due della classifica di Serie A e si sfideranno domenica pomeriggio – questo invece sembra un retaggio del passato, il derby alle 15 della domenica proprio nella giornata spezzatino per eccellenza. Comunque, per adesso pensiamo al sabato e ricordiamo quindi che per i risultati Serie A avremo alle ore 15.00 Lazio Sampdoria, seguita alle ore 18.00 da Genoa Verona ed infine alle ore 20.45 da Sassuolo Bologna, derby emiliano che avrà la ribalta della prima serata.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: FOCUS SULLA LAZIO

Tra le squadre che scenderanno in campo oggi per i risultati Serie A, siciuramente è la Lazio di Simone Inzaghi quella messa meglio in classifica, anche se i biancocelesti arrivano dalla sconfitta di domenica scorsa a San Siro contro l’Inter che ha interrotto bruscamente una striscia di sei vittorie consecutive che hanno comiunque avuto l’effetto di rilanciare la Lazio in posizioni di spicco, con 40 punti che significano essere tornata pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dove la Lazio sarà protagonista anche in settimana grazie all’impegno – difficilissimo ma affascinante – nell’andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Adesso però bisogna pensare all’ostica Sampdoria di Claudio Ranieri, che con la vittoria contro la Fiorentina è arrivata a quota 30 punti. Guai a pensare già al Bayern, serve tornare alla vittoria in campionato per non allontanarsi dal quarto posto…

RISULTATI SERIE A, 23^ GIORNATA

Ore 15.00

Lazio Sampdoria

Ore 18.00

Genoa Verona

Ore 20.45

Sassuolo Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Juventus 42

Napoli, Atalanta, Lazio 40

Sassuolo 34

Verona 33

Sampdoria 30

Fiorentina, Genoa 25

Bologna, Spezia, Udinese, Benevento 24

Torino 20

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA