RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La lotta per la Champions League, diretta gol live score (4 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Nel giorno del derby d’Italia, dobbiamo comunque ricordare che i risultati Serie A ci forniranno indicazioni molto significative anche per la lotta per un posto nella prossima Champions League, considerando che nelle prossime ore avremo la sfida Atalanta Lazio e che giocherà anche il Napoli, atteso dalla partita casalinga contro il Verona, che fa molto anni Ottanta. In questo momento la squadra più in forma sembra essere la Dea, che occupa proprio la tanto agognata quarta posizione nella classifica di Serie A, inseguita pure da numerose rivali tra le quali appunto Lazio e Napoli.

Queste due squadre al contrario sono reduci da un pareggio per 0-0 nella loro sfida di settimana scorsa, una partita decisamente deludente all’insegna del ‘prima non prenderle’ che descrive un periodo non facile per le squadre che nello scorso campionato chiusero nelle prime due posizioni. Il Napoli ha comunque l’occasione per rilanciarsi se sfrutterà questo turno sulla carta favorevole, mentre l’Atalanta proverà a distanziare una rivale, anche se la Lazio andrà alla ricerca di un sorpasso che in un colpo solo potrebbe cambiare molti giudizi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPICCA IL DERBY D’ITALIA!

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 4 febbraio 2024, perché proseguirà la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 e fatalmente tutta l’attesa si concentrerà sul grande derby d’Italia Inter Juventus di questa sera a San Siro, una partita che dirà già moltissimo sulla lotta scudetto, anche se ovviamente l’inizio del mese di febbraio non può ancora essere tempo di verdetti. Ieri ci sono state ben quattro partite quindi oggi ne avremo altrettante, considerando l’anticipo del venerdì e il posticipo del lunedì.

Abbiamo allora già citato il piatto forte della domenica in compagnia dei risultati Serie A per la ventitreesima giornata, ma naturalmente adesso dobbiamo scoprire tutto quello che ci attenderà nelle prossime ore, a partire dal lunch match delle ore 12.30 che sarà Torino Salernitana; una sola partita ci attende nel pomeriggio, infatti alle ore 15.00 avremo Napoli Verona; alle ore 18.00 ecco un match certamente intrigante come Atalanta Lazio, infine naturalmente l’appuntamento sarà alle ore 20.45 con Inter Juventus.

RISULTATI SERIE A: IL DERBY D’ITALIA

Buttiamoci allora subito sulla super sfida di stasera al Meazza, che si prende la copertina per i risultati Serie A per l’importanza fondamentale che avrà per il vertice della classifica di Serie A, senza dimenticare che Inter Juventus ha sempre un grande fascino, anche se fosse solo un’amichevole; figuriamoci allora quando c’è in palio almeno un pezzetto di scudetto, potremmo dire. La chance è gustosa soprattutto per l’Inter, che con la vittoria di Firenze è tornata davanti in classifica nonostante abbia giocato una partita in meno e quindi potrebbe lanciare una “mini fuga” in caso di vittoria, che sarebbe significativa come lo fu il 2-0 dell’Inter di Conte rifilato alla Juventus più o meno nello stesso periodo nell’anno dello scudetto numero 19.

Forse la sfida di stasera sarà un bivio soprattutto per la Juventus, che sperava di effettuare un piccolo allungo sfruttando il calendario favorevole ed invece si ritrova alle spalle della grande rivale dopo il deludente pareggio casalingo contro l’Empoli. Adesso quindi bisogna reagire proprio nella sfida più significativa, quella che potrebbe regalare il sorpasso in caso di colpaccio, ma potrebbe anche sancire un netto allungo nerazzurro: la speranza maggiore è riposta nella crescita impetuosa di Dusan Vlahovic in queste settimane, per dare vita a una sfida con Lautaro Martinez che rende ancora più intrigante questo derby d’Italia già così speciale.

RISULTATI SERIE A, 23^ GIORNATA

ore 12.30 Torino Salernitana

ore 15.00 Napoli Verona

ore 18.00 Atalanta Lazio

ore 20.45 Inter Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 54

Juventus 53

Milan 49

Atalanta, Bologna 36

Roma 35

Lazio, Fiorentina 34

Napoli 32

Torino 31

Monza, Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Sassuolo, Udinese 19

Verona, Cagliari, Empoli 18

Salernitana 12











