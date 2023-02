Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 24^ giornata, 28 febbraio

RISULTATI SERIE A, STASERA IL DERBY DI TORINO!

I risultati Serie A ci faranno compagnia anche oggi, martedì 28 febbraio 2023: si concluderà in effetti solamente in serata la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, che ha avuto un programma anomalo anche per quelli che sono gli standard attuali del nostro calcio, con l’inizio alle ore 18.00 del sabato, solamente sei incontri fino alla domenica sera e poi due doppiette di posticipi in giorni feriali, naturalmente la prima ieri e la seconda oggi, per arrivare quasi a metà settimana ancora in compagnia della Serie A.

Risultati Serie A, classifica/ Luis Alberto esalta la Lazio! Diretta gol live score

Per avere il quadro definitivo della classifica di Serie A dopo questa giornata ci mancano quindi ancora due partite, che tra l’altro si annunciano assai stuzzicanti. Si comincerà alle ore 18.30 con Cremonese Roma, sfida calda per gli obiettivi di entrambe le parti, poi avremo alle ore 20.45 Juventus Torino, conclusione super con il derby della Mole per un turno di campionato che sicuramente verrà ricordato a lungo per il suo format a dir poco particolare anche nel calcio “spezzatino” di oggi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Milan stende l'Atalanta!

RISULTATI SERIE A, IL DERBY DELLA MOLE

Parliamo allora del derby Juventus Torino, che sicuramente spicca nel programma di oggi per i risultati Serie A. In classifica è praticamente uno scontro diretto, perché a causa della penalizzazione i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno solamente un punto di vantaggio sui granata di Ivan Juric e quindi potremmo parlare di un derby per il settimo posto, piazzamento che al termine del campionato potrebbe valere la qualificazione alla Conference League, obiettivo che potrebbe far piacere al Torino, che però deve ancora risolvere troppi alti e bassi – vedi il pareggio casalingo contro la Cremonese nella scorsa giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: colpaccio Sassuolo! Live score

Per la Juventus invece il mirino è puntato soprattutto sulle Coppe, perché vincere l’Europa League e/o la Coppa Italia potrebbe nobilitare una stagione decisamente complicata per i bianconeri, soprattutto fuori dal campo ma con alcune forti delusioni anche limitandoci all’aspetto strettamente agonistico. In questo periodo è in grande forma Angel Di Maria, che ha fatto la differenza soprattutto a Nantes, il campionato comunque non è da snobbare anche perché battere i cugini nel derby e allontanarli nella classifica di Serie A sarebbe comunque una grande soddisfazione.

RISULTATI SERIE A, 24^ GIORNATA

ore 18.30 Cremonese Roma

ore 20.45 Juventus Torino

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 65

Milan, Inter 47

Lazio 45

Roma 44

Atalanta 41

Bologna 35

Juventus (-15) 32

Udinese, Torino 31

Monza 29

Empoli, Fiorentina 28

Sassuolo, Lecce 27

Salernitana 24

Spezia 20

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 9











© RIPRODUZIONE RISERVATA