RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La partita speciale di Gasperini, diretta gol live score (11 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE A: LA PARTITA SPECIALE DEL GASP

Altro match di sicuro interesse per la domenica in compagnia dei risultati Serie A sarà senza dubbio Genoa Atalanta, che è la “partita del cuore” di Gian Piero Gasperini, che in queste due società ha costruito la propria eccellente carriera. Al Gasp farà piacere che i rossoblù stiano vivendo un campionato di totale tranquillità, a quota 29 punti in classifica è anzi più vicina la zona europea (se si volesse provare a pensare in grande) piuttosto che quella a rischio retrocessione: il Grifone quindi è sereno, ma oggi sfiderà una Dea in splendida forma.

Un’Atalanta che con le ultime tre vittorie consecutive si sta candidando come prima pretendente al quarto posto e quindi a un magnifico ritorno in Champions League per i nerazzurri bergamaschi. Inoltre, queste tre partite hanno portato la bellezza di dieci gol segnati da un attacco pur privo di Lookman e appena uno subito (su calcio di rigore) da una difesa molto solida. Insomma, proprio nel “suo” Marassi mister Gasperini cercherà di fare un ulteriore passo avanti verso il ritorno in Champions per un’altra avventura da ricordare con l’Atalanta in un ciclo che dura ormai da otto anni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CINQUE PARTITE QUESTA DOMENICA!

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 11 febbraio 2024, perché nelle prossime ore saranno in programma altre cinque partite di questo turno numero 24 che ci ha già offerto ben quattro incontri fra venerdì e ieri, compreso il big-match Roma Inter, mentre la chiusura sarà lunedì sera, fra l’altro di notevole interesse dal momento che allo Stadium ci sarà la Juventus che cercherà di tornare alla vittoria contro l’Udinese. Prima però spazio a una domenica comunque di alto livello e che molto potrebbe dire circa la classifica di Serie A.

Andiamo allora a scoprire senza ulteriori indugi che cosa ci attende nelle prossime ore per i risultati Serie A nella domenica della ventiquattresima giornata del massimo campionato. Il lunch match delle ore 12.30 sarà Fiorentina Frosinone, mentre alle ore 15.00 ecco l’appuntamento in contemporanea con Bologna Lecce e Monza Verona; a seguire, alle ore 18.00 avremo un intrigante Genoa Atalanta ed infine il big-match sarà il posticipo delle ore 20.45, quando ci attenderà Milan Napoli a San Siro.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Allora, parlando dei risultati Serie A, dobbiamo concentrare la nostra attenzione proprio su Milan Napoli, anche se la partita allo stadio Meazza sarà l’ultimo della domenica. Il Milan di Stefano Pioli potrebbe essere ancora in corsa per lo scudetto, anche se 27 gol subiti sono più di quelli incassati da Inter e Juventus messe insieme e sono quindi un fardello molto pesante per un Diavolo troppo fragile in difesa, anche se quasi sempre efficace in attacco, come dimostrato anche in occasione della vittoria con il brivido a Frosinone di settimana scorsa.

Se si vuole ancora sognare il tricolore oggi si dovrà vincere, ma il Napoli di Walter Mazzarri a sua volta non potrà permettersi altri scivoloni se i campioni d’Italia in carica vorranno continuare a lottare almeno per il quarto posto, che è ormai il fondamentale obiettivo stagionale dei partenopei. A proposito di vittorie con il brivido, anche il Napoli ha rischiato molto contro il Verona prima di prendersi il successo con un guizzo di Kvaratskhelia nei minuti finali. Solo un colpo a San Siro potrebbe però sancire la guarigione del Napoli e un ritorno con forza nella caccia al tanto ambito quarto posto.

RISULTATI SERIE A, 24^ GIORNATA

ore 12.30

Fiorentina Frosinone

ore 15.00

Bologna Lecce

Monza Verona

ore 18.00

Genoa Atalanta

ore 20.45

Milan Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 60

Juventus 53

Milan 49

Atalanta* 39

Roma 38

Lazio* 37

Bologna* 36

Napoli* 35

Fiorentina* 34

Torino* 33

Monza, Genoa 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21

Sassuolo* 20

Udinese 19

Verona, Cagliari 18

Salernitana 13











