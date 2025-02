RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ATALANTA E MILAN IN CAMPO!

Per i risultati Serie A sarà significativo il giorno di oggi, sabato 8 febbraio 2025, perché si incroceranno obiettivi di classifica diversi ma altrettanto significativi fin da Verona Atalanta, che alle ore 15.00 segnerà la ripresa delle attività dopo che già ieri sera la ventiquattresima giornata aveva avuto il via con Como Juventus. Potremmo dire che al Bentegodi ci attenderà una partita molto simile per quanto riguarda gli obiettivi delle due squadre nella classifica di Serie A per questo campionato.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: pari nel derby di Milano! (2 febbraio 2025)

Infatti i padroni di casa, il Verona oggi pomeriggio come ieri sera il Como, cercano un risultato di prestigio che sarebbe prezioso nella corsa salvezza, nella quale l’Hellas ha fatto un passo concreto vincendo a Monza settimana scorsa. Obiettivi invece evidentemente più ambiziosi per gli ospiti, l’Atalanta coltiva ancora qualche ambizione tricolore nonostante il rallentamento nelle ultime settimane, però la Dea ha bisogno di tornare a vincere se vuole davvero sognare in grande. Alle ore 18.00 poi i risultati Serie A proseguiranno con un’altra partita simile, cioè Empoli Milan.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince il Bologna! Diretta gol live score (oggi 1 febbraio 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DUE PARTITE MOLTO SIMILI

Ancora una volta siamo di fronte a un match in cui i padroni di casa cercheranno punti per la salvezza mentre gli ospiti inseguono un posto in Champions League. Non possiamo dire di più per il Milan, che ormai da tempo è uscito dal giro scudetto (ammesso che ne abbia mai fatto parte in questa stagione), però dopo il pareggio nel derby sarebbe fondamentale tornare a vincere, perché il quarto posto è da inseguire per il balbettante Diavolo versione Serie A 2024-2025.

Una variazione sul tema per i risultati Serie A oggi arriverà solamente alle ore 20.45 grazie a Torino Genoa. Parliamo in questo caso di due formazioni centro classifica, che come principale priorità hanno quella di mettere altri punti in cassaforte per tenersi al di fuori di ogni possibile rischio in ottica salvezza. Attenzione in particolare ai granata, che hanno pareggiato cinque delle ultime loro sei partite di campionato: l’effetto “mister X” sta passando su questa sponda del Po a Torino?

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince il Genoa! Diretta gol live score (oggi 27 gennaio 2025)

RISULTATI SERIE A, 24^ GIORNATA

Ore 15.00 Verona Atalanta

Ore 18.00 Empoli Milan

Ore 20.45 Torino Genoa

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE A