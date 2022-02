Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 25^ giornata (13 febbraio)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON MILAN SAMPDORIA

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 13 febbraio 2022, perché in programma ci saranno ben sei partite della venticinquesima giornata del massimo campionato, che dall’ora di pranzo fino alla prima serata ci regaleranno moltissimi spunti d’interesse in ogni settore della classifica di Serie A: dalla lotta scudetto a quella per le Coppe fino alla corsa per la salvezza, i punti sono sempre più importanti.

Andiamo allora a scoprire tutti gli orari per seguire le partite che ci forniranno altri sei risultati Serie A. Alle ore 12.30 si comincerà con Milan Sampdoria, un lunch-match naturalmente di grande valore per i padroni di casa; alle ore 15.00 la fascia pomeridiana ci offrirà Empoli Cagliari, Genoa Salernitana e Verona Udinese; ci sarà poi alle ore 18.00 il primo posticipo Sassuolo Roma, infine alle ore 20.45 il big-match Atalanta Juventus. Ricordiamo inoltre che ci sarà anche un posticipo al lunedì, cioè Spezia Fiorentina.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Naturalmente nella domenica di Serie A tra i risultati attesi il più significativo dovrebbe essere quello di Atalanta Juventus, perché al Gewiss Stadium di Bergamo si sfideranno una Dea che sembra in calo e una Vecchia Signora che invece appare in crescita, dunque il loro scontro ci dovrà dire se questi due trend saranno confermati, oppure se l’Atalanta saprà stupirci ancora una volta, battendo la Juventus come già all’andata all’Allianz Stadium di Torino.

Certo, l’ultima settimana ci farebbe pensare diversamente: l’Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari domenica scorsa in campionato, poi giovedì è passata a Bergamo anche la Fiorentina in Coppa Italia, dunque i match casalinghi sono sempre più un problema per Gian Piero Gasperini. La Juventus di Massimiliano Allegri ha invece vinto contro il Verona in Serie A e poi contro il Sassuolo in Coppa Italia. Vincere anche a Bergamo avrebbe un significato ancora più grande: cosa succederà?

RISULTATI SERIE A, 25^ GIORNATA

Ore 12.30

Milan Sampdoria

Ore 15.00

Empoli Cagliari

Genoa Salernitana

Verona Udinese

Ore 18.00

Sassuolo Roma

Ore 20.45

Atalanta Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 54

Napoli 53

Milan 52

Juventus 45

Atalanta* 43

Lazio 42

Roma 39

Fiorentina* 36

Verona 33

Torino* 32

Empoli 30

Sassuolo 29

Bologna* 28

Udinese* 27

Spezia 26

Sampdoria 23

Venezia* 21

Cagliari 20

Genoa 14

Salernitana* 11

* una partita in meno



