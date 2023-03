RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La frenetica corsa salvezza, diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: LA CORSA SALVEZZA

Molte squadre fra quelle che scenderanno in campo oggi per i risultati Serie A saranno coinvolte nella lotta per non retrocedere, lotta che si annuncia già ai limiti dell’impossibile per i due fanalini di coda Cremonese e Sampdoria, che finora hanno viaggiato al ritmo di mezzo punto a partita, che è naturalmente molto simile a una condanna anticipata. Servirebbe invertire subito la tendenza, ma per la Cremonese non sarà facile contro la Fiorentina e per la Sampdoria naturalmente sarà ancora più dura in casa della Juventus.

LDA conquista il palco di Peppy Night Fest/ Il gesto della fidanzata Marika Galluccio

Molte più speranze ha il Verona, che ha sei punti in più: l’ostacolo Monza non sarà facile da superare, ma se l’Hellas vincesse farebbe un passo avanti di enorme importanza verso una salvezza che prima dei Mondiali appariva una chimera per i gialloblù, che sembravano forse messi addirittura peggio di grigio rossi e blucerchiati, ma hanno saputo migliorare il loro rendimento. Infine, giocherà oggi anche il Lecce, che sembra molto vicino alla tranquillità ma naturalmente punta a fare punti per minimizzare i rischi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LDA, svolta dopo Sanremo 2023: canta in napoletano / La reazione di Gigi D'Alessio

SI PARTE DA LECCE TORINO

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti nelle prossime ore, dal momento che ci attendono cinque partite della ventiseiesima giornata del massimo campionato oggi, domenica 12 marzo 2023. Il programma si annuncia quindi piuttosto intenso, nonostante questo settimo turno del girone di ritorno della Serie A 2022-2023 sia cominciato già venerdì sera e proseguirà fino al cosiddetto Monday Night, occupando quindi come al solito ben quattro giorni – ma la domenica ritrova almeno la contemporaneità di due partite nella fascia pomeridiana.

Andiamo allora subito a scoprire che cosa ci riserveranno oggi i risultati Serie A. Si comincerà naturalmente alle ore 12.30, quando sarà in programma Lecce Torino che ci farà compagnia all’ora di pranzo, poi alle ore 15.00 sarà la volta di Cremonese Fiorentina e Verona Monza, mentre i due posticipi vedranno in programma alle ore 18.00 Roma Sassuolo e alle ore 20.45 Juventus Sampdoria, anche se dobbiamo ricordare che per avere la classifica di Serie A completa dopo la 26^ giornata dovremo aspettare Milan Salernitana di domani sera.

Mare fuori 3 supera Sanremo 2023 e Amici 22/ Il traguardo di 'O mar for su Spotify

RISULTATI SERIE A: FOCUS SULLA ROMA

Vogliamo adesso mettere in primo piano per i risultati Serie A la Roma di José Mourinho, che sta vivendo un mese di marzo molto intenso con il doppio incrocio di Europa League contro la Real Sociedad e super sfide anche in campionato, pensando che domenica scorsa ha vinto contro la Juventus mentre domenica prossima sarà attesa dal derby contro la Lazio, prima di cedere il passo alla sosta per le Nazionali. Sono giorni quindi delicatissimi, in cui dosare bene le forze, ma guai a sottovalutare il Sassuolo.

In effetti questa potrebbe essere la partita meno affascinante, ma se pensiamo che la Roma ha perso contro la Cremonese (che già segnò l’eliminazione dalla Coppa Italia) e ha invece vinto contro la Juventus, ecco che con i giallorossi è bene non dare mai nulla per scontato, sia nel bene sia nel male. Di certo nulla può essere sottovalutato perché la corsa a un posto fra le prime quattro nella classifica di Serie A si sta rivelando avvincente e ogni punto potrebbe fare la differenza alla fine del campionato…

RISULTATI SERIE A, 26^ GIORNATA

ore 12.30

Lecce Torino

ore 15.00

Cremonese Fiorentina

Verona Monza

ore 18.00

Roma Sassuolo

ore 20.45

Juventus Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 68

Inter 50

Lazio 49

Roma, Milan 47

Atalanta 42

Bologna 36

Juventus (-15), Udinese 35

Torino 34

Monza 32

Fiorentina 31

Sassuolo 30

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 25

Spezia 24

Verona 18

Cremonese, Sampdoria 12











© RIPRODUZIONE RISERVATA