Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 26^ giornata, 19 febbraio

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON SAMPDORIA EMPOLI!

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, sabato 19 febbraio 2022: la ventiseiesima giornata è iniziata già ieri con un venerdì sera di lusso, in compagnia del derby della Mole, ma oggi saranno in programma come sempre ben tre anticipi, dunque si entrerà sempre più nel vivo di questo turno per la lotta per tutti i vari obiettivi nella classifica di Serie A, che a due terzi del campionato si fa sempre più intensa e con posta in palio più delicata in ogni incontro.

Scopriamo dunque quale sarà il programma per i risultati Serie A in questo sabato della ventiseiesima giornata: come sempre si comincerà alle ore 15.00, quando avrà inizio Sampdoria Empoli; alle ore 18.00 sarà invece la volta di Roma Verona, infine alle ore 20.45 la prima serata sarà in compagnia di Salernitana Milan, dunque dallo scudetto alla lotta salvezza ogni obiettivo di classifica sarà coinvolto oggi.

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

Come abbiamo visto, sarà protagonista dei risultati Serie A oggi pure la capolista Milan: il primo posto sarà virtuale (l’Inter infatti deve ancora recuperare una partita), ma senza dubbio fa piacere, anche perché l’anno scorso in questo periodo i rossoneri di Stefano Pioli stavano inesorabilmente cedendo al cospetto dalla marcia dei cugini nerazzurri, invece in questa stagione il ribaltone nel derby e poi il successo contro la Sampdoria hanno permesso al Milan di rilanciarsi e ora tutto è possibile.

Il calendario per di più in questo momento potrebbe dare una mano al Milan, perché in programma oggi c’è la trasferta sul campo del fanalino di coda Salernitana, che settimana scorsa ha ottenuto un discreto pareggio sul campo del Genoa ma languisce sempre all’ultimo posto della classifica, tanto da avere sostituito Stefano Colantuono con Davide Nicola. Sulla carta non dovrebbe esserci partita: il Milan proseguirà anche allo stadio Arechi la sua splendida marcia?

RISULTATI SERIE A, 26^ GIORNATA

Ore 15.00 Sampdoria Empoli

Ore 18.00 Roma Verona

Ore 20.45 Salernitana Milan

CLASSIFICA SERIE A

Milan 55

Inter 54

Napoli 53

Juventus 47

Atalanta 44

Lazio 42

Roma 40

Fiorentina 39

Verona 36

Torino 33

Empoli 31

Sassuolo 30

Bologna 28

Spezia 26

Udinese 24

Sampdoria 23

Venezia, Cagliari 21

Genoa 15

Salernitana 13



