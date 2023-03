Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 27^ giornata, 19 marzo 2023

RISULTATI SERIE A: OGGI DERBY DELLA CAPITALE E DERBY D’ITALIA!

I risultati Serie A ci faranno compagnia anche oggi, domenica 19 marzo 2023: sarà una Festa del Papà di lusso perché, nonostante siano già state giocate fra venerdì e ieri cinque partite della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, le cinque rimanenti saranno tutte oggi e soprattutto saranno di livello altissimo, cominciando con la capolista Napoli impegnata a Torino per poi passare al derby di Roma ed infine anche al derby d’Italia, per chiudere con il botto prima di dare spazio alla sosta per le Nazionali.

Andiamo allora a scoprire con maggiore precisione che cosa ci attenderà oggi per i risultati Serie A della ventisettesima giornata, cominciando dal lunch match delle ore 12.30, che sarà un Sampdoria Verona delicatissimo per la salvezza, per poi proseguire alle ore 15.00 con Fiorentina Lecce e Torino Napoli. Infine, per completare la classifica di Serie A dopo l’ottavo turno del girone di ritorno, mancheranno naturalmente i due super-posticipi: alle ore 18.00 Lazio Roma e alle ore 20.45 Inter Juventus.

RISULTATI SERIE A: I DUE BIG-MATCH

In copertina per i risultati Serie A avremo quindi oggi inevitabilmente i due posticipi allo stadio Olimpico e poi allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Al derby della Capitale arriva meglio la Roma, che si è qualificata per i quarti di finale di Europa League mentre la Lazio è stata eliminata dalla Conference League, ma naturalmente adesso torna in primo piano il campionato, dove è la Lazio ad avere due punti di vantaggio sui cugini giallorossi nella serrata lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League, nella quale i biancocelesti potrebbero anche avvantaggiarsi del fatto di non avere più impegni extra-campionato.

In prima serata poi daremo spazio a una rivalità se possibile ancora più forte, cioè naturalmente quella che caratterizza Inter Juventus, non a caso il derby d’Italia. Il morale è alto da entrambe le parti, soprattutto per i nerazzurri che sono tornati dopo dodici anni ai quarti di Champions League eliminando il Porto, mentre i bianconeri sono a loro volta ai quarti, ma di Europa League. In campionato invece l’Inter deve difendere il secondo posto, mentre per la Juventus tutto dipenderà dalle penalizzazioni. Oggi però ci attendono due partite che tutti vogliono vincere a prescindere pure da ogni altra considerazione…

RISULTATI SERIE A, 27^ GIORNATA

ore 12.30

Sampdoria Verona

ore 15.00

Fiorentina Lecce

Torino Napoli

ore 18.00

Lazio Roma

ore 20.45

Inter Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 68

Inter 50

Lazio 49

Milan 48

Roma 47

Atalanta 45

Udinese, Juventus (-15) 38

Bologna, Torino 37

Sassuolo 36

Fiorentina, Monza 34

Empoli 28

Lecce, Salernitana 27

Spezia 24

Verona 19

Cremonese 13

Sampdoria 12











