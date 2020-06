Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, 27^ giornata (24 giugno)

Nuova carrellata dedicata ai risultati di Serie A: ormai la prassi da qui al termine del campionato sarà quella di avere praticamente un appuntamento al giorno, secondo il calendario ufficializzato e ratificato per la ripartenza dopo il lungo lockdown da Coronavirus. Si completa il quadro della 27^ giornata, che era iniziata due giorni fa: mercoledì 24 giugno avremo dunque le ultime tre partite, una di queste è Inter Sassuolo che alle ore 19:30 farà da apripista. Le altre due gare si giocheranno invece nel nuovo e inconsueto orario delle 21:45, e saranno Atalanta Lazio e Roma Sampdoria. Dunque, la Lega ha voluto tenere i colpi migliori per il gran finale, almeno per quanto riguarda questo turno; troviamo infatti in campo due delle tre squadre che si stanno giocando lo scudetto, e le due che sono in lotta per l’ultimo posto utile in Champions League. Destini incrociati per quanto riguarda la classifica di Serie A, che finalmente vedrà le 20 rappresentanti aver giocato lo stesso numero di partite; non resta adesso che approfondire il discorso, perché manca ancora qualche ora al primo match e di conseguenza possiamo metterci in attesa dei risultati di Serie A valutando quello che potrebbe succedere.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Come abbiamo detto, i risultati di Serie A per questo mercoledì ci presentano partite bellissime: non possiamo evitare di dire che il big match sia quello del Gewiss Stadium, perché Atalanta e Lazio in questi anni hanno sempre regalato spettacolo nei loro incroci, hanno giocato una contro l’altra la finale di Coppa Italia nel maggio 2019 e a detta di praticamente tutti gli addetti ai lavori sono le due realtà che in questo momento esprimono il calcio più bello ed efficace. Basta guardare del resto la classifica di Serie A: la Dea è quarta e punta un’altra qualificazione in Champions League (aspettando che ad agosto arrivino i quarti di finale), i biancocelesti hanno chiuso il campionato pre-Coronavirus ad un solo punto dalla Juventus capolista e, mai come negli ultimi 20 anni (data dell’ultimo trionfo) sognano concretamente lo scudetto – che è anche il motivo per cui Claudio Lotito avrebbe voluto ripartire subito, per evitare che più passava il tempo e più fosse complicato terminare la stagione. Da non sottovalutare in questo contesto l’Inter, che ha ancora nelle sue corde la possibilità di rimontare; e la Roma, che è appunto la squadra che contende il quarto posto in classifica all’Atalanta.

RISULTATI SERIE A: 27^ GIORNATA

Ore 19:30 Inter Sassuolo

Ore 21:45 Atalanta Lazio

Ore 21:45 Roma Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 63

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

Roma 45

Napoli 42

Parma, Milan 39

Verona 38

Cagliari 35

Bologna 34

Sassuolo 32

Fiorentina, Torino 31

Udinese 28

Sampdoria 26

Genoa, Lecce 25

Spal 18

Brescia 17



