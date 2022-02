Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, 27^ giornata (26 febbraio)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON SALERNITANA BOLOGNA

I risultati di Serie A per la 27^ giornata proseguono il loro programma sabato 26 febbraio, con altre tre partite. Salernitana Bologna apre il programma alle ore 15:00; avremo poi alle ore 18:00 l’appuntamento con Empoli Juventus, per andare a chiudere questo giorno alle ore 20:45 con Sassuolo Fiorentina. Ieri le milanesi, oggi la Juventus: i bianconeri, reduci dal pareggio del La Ceramica in Champions League, devono riscattare la delusione del derby e provare a blindare seriamente il terzo posto, con lo scudetto che ormai sembra andato ma anche l’obbligo quasi morale di provarci fino in fondo.

Non sarà facile, anche perché l’Empoli all’andata aveva espugnato l’Allianz Stadium: rispetto ad allora i toscani sono sensibilmente calati e la classifica di Serie A lo dimostra, ma comunque Aurelio Andreazzoli sa come mettere in difficoltà la Vecchia Signora e dunque ci proverà, consapevole del fatto che Massimiliano Allegri in questa stagione ha perso parecchi punti contro piccole e provinciali, e la fatica degli impegni ravvicinati può farsi sentire. Vedremo comunque come andranno le cose, tra poco per i risultati di Serie A saremo in campo…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A che compongono il quadro delle partite per la 27^ giornata ci presentano anche una bella sfida al Mapei Stadium: Sassuolo e Fiorentina sono due tra le squadre che giocano il miglior calcio in Italia, hanno sicuramente un progetto ben avviato con allenatori che già in altre piazze hanno dimostrato di saper essere un valore aggiunto e, come bonus per questa interessante partita, arrivano anche da due vittorie di prestigio raccolte, rispettivamente, contro l’Inter (andando a dominare a San Siro, almeno nel primo tempo) e Atalanta (la seconda in pochi giorni per la Fiorentina, dopo il colpo in Coppa Italia a Bergamo).

Dunque una partita che, almeno per la classifica di Serie A, è più importante per i viola che con un bel rush in queste ultime 12 giornate potrebbero anche avvicinare il quarto posto e sognare il grande ritorno in Champions League; il Sassuolo al momento non ha troppi interessi trovandosi a 8 punti dall’ottavo posto che vale l’accesso in Conference League, ma Alessio Dionisi potrà comunque provarci sapendo che da perdere c’è poco, dunque vedremo come procederanno le cose sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi e se questa partita nel calendario dei risultati di Serie A saprà regalarci le emozioni che sulla carta ci aspettiamo…

RISULTATI SERIE A: 27^ GIORNATA

Ore 15:00 Salernitana Bologna

Ore 18:00 Empoli Juventus

Ore 20:45 Sassuolo Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Milan 57

Inter 55

Napoli 54

Juventus 47

Atalanta 44

Lazio 43

Fiorentina 42

Roma 41

Verona 37

Torino, Sassuolo 33

Bologna, Empoli 31

Sampdoria, Spezia 26

Udinese 25

Venezia, Cagliari 22

Genoa 16

Salernitana 14



