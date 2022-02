Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 27^ giornata, 27 febbraio

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON TORINO CAGLIARI

I risultati Serie A saranno protagonisti naturalmente anche oggi, domenica 27 febbraio 2022, anche se il programma della ventisettesima giornata è già giunto a metà, dal momento che ci sono stati due anticipi addirittura venerdì, seguiti da altre tre partite al sabato. Adesso ci resta una domenica con sole quattro partite, perché poi ci sarà pure il posticipo del lunedì, in un turno del massimo campionato più “spezzatino” che mai.

Bisogna comunque andare a presentare le quattro partite che andranno ad arricchire il quadro dei risultati Serie A per la ventisettesima giornata nelle prossime ore, rendendo anche più completa la classifica di Serie A. Si comincerà alle ore 12.30 con il lunch-match Torino Cagliari, che sarà seguito alle ore 15.00 dal derby Verona Venezia, alle ore 18.00 da Spezia Roma ed infine alle ore 20.45 dal big-match Lazio Napoli, dunque non ci saranno nemmeno due partite in contemporanea.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Spendiamo adesso qualche parola in più naturalmente per Lazio Napoli, che sarà appunto il big-match tra i risultati Serie A nella domenica della 27^ giornata. Il grande ex Maurizio Sarri e Luciano Spalletti che invece all’Olimpico sentirà aria di derby daranno vita a una serata avvincente, anche perché Lazio e Napoli sono pure accomunate dal desiderio di riscattare l’eliminazione in Europa League che è arrivata in un amaro giovedì sera sia per i capitolini sia per i partenopei.

Inoltre nella scorsa giornata di campionato sono arrivati due pareggi abbastanza deludenti: il segno X sul campo dell’Udinese ha impedito alla Lazio di avvicinare il quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre il pareggio ottenuto a Cagliari ha impedito al Napoli di approfittare dei rallentamenti altrui in una lotta scudetto che si è fatta più incerta che mai. Morale della favola: la posta in palio all’Olimpico sarà ancora più importante…

RISULTATI SERIE A, 27^ GIORNATA

Ore 12.30 Torino Cagliari

Ore 15.00 Verona Venezia

Ore 18.00 Spezia Roma

Ore 20.45 Lazio Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Milan 57

Inter 55

Napoli 54

Juventus 47

Atalanta 44

Lazio 43

Fiorentina 42

Roma 41

Verona 37

Sassuolo 36

Torino 33

Bologna 32

Empoli 31

Sampdoria, Spezia 26

Udinese 25

Venezia, Cagliari 22

Genoa 16

Salernitana 15

