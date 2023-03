Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 28^ giornata (domenica 5 marzo)

RISULTATI SERIE A: IL GIORNO DI ROMA JUVENTUS!

Domenica 5 marzo i risultati di Serie A ci consegnano altre quattro partite che fanno parte del programma della 25^ giornata: naturalmente, possiamo dirlo subito, il big match è Roma Juventus ma per la super sfida dell’Olimpico dovremo aspettare le ore 20:45. Prima infatti si giocheranno tre gare: alle ore 12:30 il tradizionale lunch match della domenica sarà allo stadio Picco con Spezia Verona, poi alle ore 15:00 ci sposteremo a Marassi per Sampdoria Salernitana e quindi alle ore 18:00 saremo a San Siro per vivere insieme Inter Lecce.

I risultati di Serie A dunque sono pronti a farci compagnia per un’altra appassionante giornata: circa Roma Juventus dobbiamo dire che i giallorossi martedì scorso hanno concesso incredibilmente alla Cremonese la prima vittoria in questo campionato, i bianconeri invece vogliono proseguire la marcia verso il sesto posto, dopo aver vinto il derby, anche se sperano sempre che la giustizia sportiva cancelli i 15 punti di penalizzazione consegnando quello che sarebbe un secondo posto in classifica. Vedremo quello che succederà…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque pronti a un altro appuntamento con i risultati di Serie A. Roma Juventus è una partita scintillante, che all’andata era terminata in parità: i giallorossi devono risalire la corrente, hanno sprecato una grande occasione facendosi battere dalla Cremonese e mancando così l’aggancio alle milanesi al secondo posto. La classifica della Roma entrando nella 25^ giornata parla invece di quinto posto: attualmente dunque José Mourinho porterebbe ancora la sua squadra in Europa League mancando l’accesso alla Champions League, se non altro con la penalizzazione confermata la Juventus resterebbe particolarmente lontana.

Juventus che nel derby ha giocato un brutto primo tempo, concedendo due gol evitabili; la Vecchia Signora ha avuto il merito di pareggiare due volte prima dell’intervallo, poi nella ripresa i singoli hanno fatto la differenza ed è arrivata una vittoria che ha prolungato la striscia vincente e consente a Massimiliano Allegri di sperare anche in una rimonta in chiave Europa League pur con la penalizzazione, mentre il quarto posto con la conferma dei 15 punti in meno rimarrebbe decisamente lontano. In più questa sera il rischio di perdere allo stadio Olimpico è certamente concreto…

RISULTATI SERIE A: 25^ GIORNATA

Ore 12:30 Spezia Verona

Ore 15:00 Sampdoria Salernitana

Ore 18:00 Inter Lecce

Ore 20:45 Roma Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 65

Lazio 48

Inter, Milan 47

Roma 44

Atalanta 42

Juventus (-15), Bologna 35

Monza, Udinese 32

Fiorentina, Torino 31

Empoli 28

Sassuolo, Lecce 27

Salernitana 24

Spezia 20

Verona 17

Cremonese 12

Sampdoria 11











