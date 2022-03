Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 28^ giornata (domenica 6 marzo)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON GENOA EMPOLI

Sono sei le partite che domenica 6 marzo vivremo per i risultati di Serie A legati alla 28^ giornata: il turno si conclude oggi senza posticipi, si parte alle ore 12:30 con il tradizionale lunch match che è Genoa Empoli e poi avremo il triplo appuntamento (che mancava da un po’) alle ore 15:00 con Bologna Torino, Fiorentina Verona e Venezia Sassuolo. Alle ore 18:00 ecco quello che possiamo considerare il primo posticipo, che è Juventus Spezia; il piatto forte arriverà però alle ore 20:45, perché Napoli Milan al Diego Armando Maradona vale la possibilità per una delle due squadre di prendersi il primo posto solitario in classifica.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: tris Lazio a Cagliari! Live score

Cosa succederà per i risultati di Serie A in questa 28^ giornata lo scopriremo presto, quando si comincerà a giocare; mentre aspettiamo che le squadre facciano il loro ingresso in campo possiamo però iniziare a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che saranno portati dalle sei partite, abbiamo visto che settimana scorsa la classifica di Serie A è nuovamente cambiata e chiaramente gli anticipi di venerdì e sabato hanno ancora mosso le acque, adesso aspettiamo di capire qualcosa di più perché al termine di questa giornata ne resteranno soltanto 10 per chiudere un appassionante campionato…

Risultati Serie A, classifica/ Fabian Ruiz, urlo al 94': il Napoli torna primo!

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Come detto quindi, il clou nei risultati di Serie A di domenica è alla sera: Napoli Milan ci riporta chiaramente agli anni Ottanta, quando le due squadre erano corazzate che si contendevano gli scudetti in appassionanti testa a testa. Magari non siamo arrivati a questo punto, ma la classifica di Serie A ci dice che, come già accaduto nel girone di andata, Napoli e Milan sono appaiate al comando e lottano insieme all’Inter per il tricolore; tuttavia questa 28^ giornata potrebbe essere una grande occasione per la Juventus, che zitta zitta ha recuperato terreno e, qualora al Maradona dovesse finire pari, battendo lo Spezia si porterebbe a 5 punti da entrambe.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Fiorentina beffata! Live score

Vorrebbe dire aver colmato quasi tutto il gap e poter eventualmente contare sull’esperienza di Massimiliano Allegri e alcuni elementi della rosa per la volata finale. Al momento però la Juventus deve ancora risolvere qualche problema e tra questi ci sono anche i tanti infortuni che ne hanno colpito il gruppo; in più lo Spezia ha bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione e in questo senso spera nel Sassuolo, che ha dimostrato di essere in forma e va a giocare sul campo di un Venezia che ha la necessità di non perdere contatto dal Cagliari, che rappresenta per tutti la quota salvezza. Tra poco saremo in campo per vivere un’appassionante domenica legata ai risultati di Serie A, non vediamo l’ora che le partite prendano il via…

RISULTATI SERIE A: 28^ GIORNATA

Ore 12:30 Genoa Empoli

Ore 15:00 Bologna Torino

Ore 15:00 Fiorentina Verona

Ore 15:00 Venezia Sassuolo

Ore 18:00 Juventus Spezia

Ore 20:45 Napoli Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 58

Napoli, Milan 57

Juventus 50

Roma, Atalanta 47

Lazio 46

Fiorentina 42

Verona 40

Sassuolo 36

Torino 33

Bologna 32

Empoli 31

Udinese 29

Sampdoria, Spezia 26

Cagliari 25

Venezia 22

Genoa 17

Salernitana 15



