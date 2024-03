RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La grande classica del Franchi, diretta gol live score (10 marzo 2024)

RISULTATI SERIE A: LA GRANDE CLASSICA

Abbiamo messo Juventus Atalanta in evidenza per i risultati di Serie A oggi, però naturalmente in prima serata l’appuntamento sarà con Fiorentina Roma, una super classica del calcio italiano che merita adesso tutta la nostra attenzione. Entrambe hanno giocato giovedì sera nelle Coppe, per cui il fattore stanchezza dovrebbe essere in equilibrio, la differenza è invece più evidente nel rendimento recente delle due formazioni. La Roma sotto la guida di Daniele De Rossi ha ottenuto sei vittorie nelle ultime sette giornate, rilanciandosi in maniera prepotente nell’inseguimento a un posto nella prossima edizione della Champions League, che è il grande obiettivo stagionale dei giallorossi.

La Fiorentina invece nel nuovo anno ha vinto solamente due partite, una frenata che rischia di limitare fortemente le ambizioni viola, pur tenendo presente che i gigliati sono ancora impegnati su tre fronti e quindi sperano anche di vincere qualcosa, completando l’opera che nella scorsa stagione gli uomini di mister Vincenzo Italiano avevano solo sfiorato con due finali perse tra Coppa Italia e Conference League. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZIA DA LECCE VERONA

I risultati Serie A ci attendono naturalmente anche oggi, domenica 10 marzo 2024, perché in programma ci saranno altre quattro partite della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, che è già giunta alla metà del proprio programma, fra un primo anticipo al venerdì sera e ben quattro partite collocate al sabato. Di conseguenza ne restano altrettante da vivere oggi, per poi chiudere con il posticipo del lunedì sera, che definirà anche la classifica di Serie A quando mancheranno esattamente dieci giornate al termine del cammino del massimo campionato.

Oggi quindi che cosa ci attende nel programma della domenica per i risultati Serie A? Quantità non altissima con quattro partite, in compenso gli spunti saranno abbondanti, perché giocheranno molte big, compresi un paio di scontri diretti. Si comincerà in verità alle ore 12.30 con Lecce Verona, delicata sfida salvezza; alle ore 15.00 ecco Milan Empoli, incrocio tra esigenze assai diverse; poi ecco gli scontri di maggior richiamo, alle ore 18.00 sarà infatti la volta del big-match Juventus Atalanta, prima di chiudere alle ore 20.45 con Fiorentina Roma, una partita fra le più classiche del calcio italiano.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Gli spunti dunque non mancheranno, ma scegliamo di mettere in copertina per i risultati Serie A di oggi Juventus Atalanta. I bianconeri stanno facendo molta fatica ad uscire da un periodo pessimo, caratterizzato da appena 5 punti nelle ultime sei giornate. Salvo colpi di scena a dir poco clamorosi, il discorso scudetto è chiuso, c’è comunque da invertire la tendenza per evitare ogni rischio in ottica Champions League. La partita di Napoli ha dato tutto sommato buone indicazioni in termini di gioco, migliore rispetto a buona parte delle partite vinte in stagione dalla Juventus, ma quando Allegri ha smarrito la solidità difensiva la sua squadra non ha più saputo ottenere risultati all’altezza.

Dall’altra parte abbiamo un’Atalanta che sta vivendo settimane infernali: il calendario era già molto intenso, collocare al 28 febbraio il recupero con l’Inter è stata la mossa che ha completato un quadro di impegni senza paragoni. Ci sono state delle difficoltà, ma l’ottimo pareggio di mercoledì a Lisbona ha dimostrato che la Dea c’è: ora bisogna tornare a fare punti anche in campionato, naturalmente la trasferta allo Stadium non è l’occasione migliore per riuscirci, ma in compenso un colpaccio in casa Juventus potrebbe rilanciare in maniera prepotente le ambizioni di quarto posto dell’Atalanta.

RISULTATI SERIE A, 28^ GIORNATA

ore 12.30 Lecce Verona

ore 15.00 Milan Empoli

ore 18.00 Juventus Atalanta

ore 20.45 Fiorentina Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter 75

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 44

Fiorentina 42

Lazio 40

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Cagliari 26

Lecce, Empoli 25

Udinese, Frosinone 24

Verona, Sassuolo 23

Salernitana 14











