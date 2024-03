Risultati Serie A, classifica/ Ecco le prime due partite! Diretta gol live score (oggi 9 marzo 2024)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA

Siamo pronti a vivere le prime due partite del sabato per i risultati di Serie A, cioè le due sfide salvezza che vi abbiamo però già descritto. Dal momento che abbiamo presentato in precedenza anche Bologna Inter, possiamo adesso spendere qualche parola pure su Genoa Monza, sebbene si tratti della partita di prima serata e anche della meno significativa per gli effetti sulla classifica di Serie A. Questo è un merito del Grifone e dei brianzoli, che hanno di fatto già ipotecato la salvezza e in teoria potrebbero anzi pensare ancora ad inseguire un posto nelle Coppe europee, che però sembra essere realisticamente un obiettivo forse troppo ambizioso.

In ogni caso, oggi potrebbe arrivare il sigillo definitivo sulla salvezza, soprattutto per il Monza che ha tre punti in più rispetto al Genoa, poi si potrà pensare a togliersi qualche ulteriore soddisfazione nell’ultima parte del campionato, naturalmente senza pressioni perché la stagione di liguri e lombardi è già positiva. Adesso però la parola passa ai campi, anche perché adesso si gioca per la salvezza: comincia il sabato in compagnia dei risultati di Serie A! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI SCONTRI SALVEZZA

Detto di Bologna Inter, bisogna aggiungere che oggi per i risultati di Serie A avranno notevole peso specifico anche Cagliari Salernitana e Sassuolo Frosinone, delicate sfide salvezza che sono state collocate in contemporanea alle ore 15.00. Evidentemente la squadra messa peggio è il fanalino di coda Salernitana, che rischia di perdere definitivamente la scia del gruppo delle rivali e di conseguenza avrebbe estrema necessità di fare l’impresa a Cagliari, in una partita che tuttavia si presenta come una grossa occasione per i rossoblù sardi di ottenere la seconda vittoria consecutiva e fare quindi magari un notevole scatto verso la salvezza.

Più equilibrato il quadro della situazione al Mapei Stadium, ma il Sassuolo ha bisogno di invertire il trend negativo altrimenti la situazione dei neroverdi penultimi si farebbe davvero pessima; anche il Frosinone tuttavia si trova davanti a un bivio, perché i ciociari giocano quasi sempre bene ma nelle ultime dodici giornate hanno raccolto una vittoria, due pareggi e nove sconfitte e con questi numeri si potrebbe sprofondare nel baratro che porta verso la retrocessione in Serie B. Sarà un sabato pomeriggio per cuori forti… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti oggi, sabato 9 marzo 2024: siamo arrivati alla ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, che è cominciato ieri con l’anticipo di lusso Napoli Torino, una grande classica del calcio italiano che naturalmente ha già dato preziose indicazioni anche per quanto riguarda la classifica Serie A, ma evidentemente c’è ancora moltissimo da giocare, da oggi pomeriggio fino a lunedì sera per il nono turno del girone di ritorno, praticamente tre quarti del cammino complessivo della Serie A.

Oggi per di più sarà un sabato davvero significativo per i risultati Serie A, dal momento che nelle prossime ore avremo ben quattro partite in virtù del fatto che alle ore 15.00 ci attendono in contemporanea Cagliari Salernitana e Sassuolo Frosinone, delicate sfide salvezza; alle ore 18.00 sarà invece la volta del big-match Bologna Inter, prima di chiudere alle ore 20.45 con Genoa Monza, una partita sulla carta più tranquilla tra due squadre che di fatto possono considerarsi già salve con enorme anticipo.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Bologna Inter, come abbiamo già accennato, si prende giustamente la copertina dei risultati Serie A in questo sabato e su questo non ci possono essere dubbi. Gli emiliani del grande ex di turno Thiago Motta, eroe del Triplete nerazzurro, infatti sono la splendida rivelazione del campionato, etichetta che comincia ad essere addirittura riduttiva per il Bologna che con i risultati più recenti e colpacci come quello all’Olimpico biancoceleste e poi la vittoria di settimana scorsa sul campo dell’Atalanta ha rafforzato ulteriormente il proprio quarto posto in classifica, per cui il sogno Champions League si fa sempre più concreto.

Sarebbe un’impresa clamorosa e totalmente imprevista ad inizio stagione. Naturalmente non si potrebbe dire lo stesso per lo scudetto della seconda stella per l’Inter di Simone Inzaghi, ma pure in questo caso era difficile immaginare un percorso che finora rasenta la perfezione. L’Inter finora nel 2024 ha solo conosciuto la vittoria in tutte le competizioni, ha una differenza reti impressionante, con l’attacco che segna a raffica e la difesa praticamente imperforabile: con il successo contro il Genoa è arrivata addirittura a +15 di vantaggio sulla seconda in classifica. Espugnare anche Bologna sarebbe di fatto il sigillo, a quel punto si potrebbe davvero ragionare sul “quando” per lo scudetto: però al Dall’Ara non sarà facile nemmeno per l’Inter…

RISULTATI SERIE A, 28^ GIORNATA

ore 15.00

Cagliari Salernitana 3-2

Sassuolo Frosinone 0-0

ore 18.00

Bologna Inter

ore 20.45

Genoa Monza

CLASSIFICA SERIE A

Inter 72

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 44

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino 38

Monza 36

Genoa 33

Lecce, Empoli 25

Udinese, Frosinone 24

Verona, Cagliari 23

Sassuolo 20

Salernitana 14











