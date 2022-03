Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 29^ giornata, 13 marzo

RISULTATI SERIE A: SI PARTE DA FIORENTINA BOLOGNA!

I risultati Serie A saranno protagonisti ovviamente anche oggi, domenica 13 marzo 2022, perché proseguirà la ventinovesima giornata del massimo campionato che è cominciata già ieri con ben quattro anticipi e che oggi ci proporrà altri cinque incontri, mentre la chiusura sarà domani sera con l’ultimo posticipo Lazio Venezia, che darà anche un volto completo alla classifica di Serie A, fermo restando che ci sono sempre le cinque partite da recuperare a causa del Covid.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: colpo Juventus, 3 punti Milan con Kalulu!

Andiamo allora a scoprire quale sarà il calendario di queste partite che ci daranno risultati Serie A molto attesi. Si comincerà alle ore 12.30 con Fiorentina Bologna, il sempre affascinante derby dell’Appennino, mentre alle ore 15.00 avremo Verona Napoli, match decisamente intrigante. Doppio appuntamento con le reduci dal giovedì di Coppa alle ore 18.00 con Atalanta Genoa e Udinese Roma, infine la chiusura di questa domenica sarà con una partita di enorme tradizione, perché alle ore 20.45 ci sarà Torino Inter.

Risultati Serie A, classifica/ Giroud decide anche a Napoli, il Milan torna in testa!

RISULTATI SERIE A: I CAMPIONI D’ITALIA

In copertina per i risultati di Serie A ci saranno dunque le partite al Bentegodi e allo stadio Olimpico-Grande Torino, approfondiamo in particolare il posticipo serale Torino Inter, che chiama i nerazzurri campioni d’Italia in carica alla conferma che il momento negativo sia stato messo definitivamente alle spalle grazie alla goleada contro la Salernitana e al colpaccio storico a Liverpool, che non ha portato la qualificazione ma ha sicuramente dato ulteriore fiducia al gruppo di Simone Inzaghi.

Si è però complicato il cammino verso uno scudetto che a metà del secondo tempo del derby sembrava praticamente già vinto e che invece adesso può vedere in corsa addirittura quattro squadre. L’Inter ha più volte dimostrato di essere una squadra fortissima, forse la migliore, però naturalmente a patto di non giocare come nelle settimane precedenti. La trasferta a Torino, contro una squadra ostica come i granata di Ivan Juric, potrebbe essere un banco di prova molto attendibile per avere risposte sull’Inter…

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: tris Lazio a Cagliari! Live score

RISULTATI SERIE A, 29^ GIORNATA

Ore 12.30

Fiorentina Bologna

Ore 15.00

Verona Napoli

Ore 18.00

Atalanta Genoa

Udinese Roma

Ore 20.45

Torino Inter

CLASSIFICA SERIE A

Milan 63

Inter* 58

Napoli 57

Juventus 56

Atalanta*, Roma 47

Lazio 46

Fiorentina* 43

Verona 41

Sassuolo 40

Torino* 34

Bologna* 33

Empoli 32

Udinese**, Spezia 29

Sampdoria 26

Cagliari 25

Venezia* 22

Genoa 18

Salernitana** 16

Ogni * una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA