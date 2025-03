RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA LOTTA SCUDETTO APRE E CHIUDE

Sarà una domenica all’insegna della lotta scudetto dall’ora di pranzo fino a sera per i risultati Serie A. Infatti alle ore 12.30 il lunch match sarà Venezia Napoli, mentre l’attesa è già altissima per il super posticipo delle ore 20.45, il derby lombardo Atalanta Inter. La logica suggerisce che questo potrebbe essere un turno favorevole al Napoli di Antonio Conte, che sarà impegnato sul campo della penultima nella classifica di Serie A, pur con il rispetto che si deve ai lagunari reduci da tre pareggi consecutivi e quindi ancora in corsa per la salvezza.

Il Napoli però deve cogliere l’occasione di mettere pressione alle due lombarde vincendo al Penzo, anche per cogliere la seconda vittoria consecutiva, che dopo il successo contro la Fiorentina potrebbe sancire la fine del momento difficile vissuto dal Napoli nel mese di febbraio. Poi ci sarà la sosta, sarebbe particolarmente prezioso nel sempre vivace ambiente napoletano poter vivere la pausa con grande ottimismo. Il momento più atteso della domenica per i risultati Serie A sarà però inevitabilmente il big-match della sera al Gewiss Stadium di Bergamo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: L’ATTESA PER IL DERBY LOMBARDO

Eccoci allora ad Atalanta Inter, che sarà il culmine dei risultati Serie A e potrebbe avere un peso notevole nella corsa per lo scudetto. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini arriva dall’esaltante trionfo per 0-4 in casa della Juventus, una vittoria che ovviamente ha rilanciato con forza le ambizioni orobiche per uno storico scudetto. Il bivio potrebbe essere proprio oggi, perché l’Inter negli ultimi anni è stata la Kryptonite della Dea ed inoltre bisogna considerare il fatto che clamorosamente l’Atalanta a Bergamo non ha ancora mai vinto nel 2025.

Dall’altra parte ecco l’Inter, che ha rimontato il Monza e poi ha sigillato i quarti di finale di Champions League battendo il Feyenoord anche al ritorno. I campioni d’Italia in carica sono sicuramente la squadra italiana nettamente migliore sulla totalità delle competizioni, ma correre su tre fronti mentre le rivali hanno un solo obiettivo da coltivare comporta il rischio di chiudere a bocca asciutta. Se però l’Inter tornasse da Bergamo con una vittoria, ci potrebbe essere una spinta enorme verso il bis tricolore…

RISULTATI SERIE A, 29^ GIORNATA

Ore 12.30 Venezia Napoli

Ore 15.00 Bologna Lazio

Ore 16.00 Roma Cagliari

Ore 18.00 Fiorentina Juventus

Ore 20.45 Atalanta Inter

