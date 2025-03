RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI GIOCA A CAGLIARI

Come abbiamo già visto, sarà una domenica che fra qualche ora infiammerà la lotta scudetto, prima però dobbiamo dare spazio a Cagliari Monza, che non sarà meno importante per i risultati Serie A, sebbene evidentemente per sardi e brianzoli si parli di lotta salvezza. Per il Monza in verità le speranze sono ormai ridotte al lumicino, servirebbe una vittoria esterna contro un’altra squadra in lotta per la salvezza per tenere viva la speranza e allora staremo a vedere se il Monza riuscirà con uno scatto d’orgoglio a restare “vivo”, però naturalmente è il Cagliari ad avere oggi una grande occasione per provare a migliorare la propria classifica.

I rossoblù sardi non vincono da domenica 9 febbraio, successivamente sono arrivati due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato. Ecco allora che la partita casalinga contro l’ultima in classifica sembra l’occasione perfetta per rilanciarsi verso la salvezza nei risultati Serie A, ma il Cagliari ne approfitterà davvero? Ancora un po’ di pazienza, si parte! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TUTTE LE CANDIDATE ALLO SCUDETTO

Il programma non è ricchissimo in termini di quantità, perché le quattro partite in programma oggi, 30 marzo 2025, sono il minimo possibile alla domenica, che come sempre si estenderà dall’ora di pranzo fino a sera per i risultati Serie A, in compenso però la qualità sarà altissima. Basterebbe dire che scenderanno in campo nelle prossime ore tutte le tre candidate allo scudetto, con almeno un paio di sfide di lusso. Obiettivi diversi solamente alle ore 12.30, quando però Cagliari Monza sarà match delicatissimo per la salvezza, quindi a sua volta assai prezioso per la classifica di Serie A.

Senza quindi trascurare le indicazioni che ci arriveranno dalla Sardegna, di certo l’asticella si alzerà fin dalle ore 15.00, quando per i risultati Serie A ci attenderà una sfida davvero meravigliosa allo stadio Artemio Franchi, cioè Fiorentina Atalanta. I viola, reduci dal meraviglioso 3-0 rifilato alla Juventus prima della sosta, metteranno a dura prova i sogni scudetto dell’Atalanta, che certamente si sono complicati ma non sono svaniti con la sconfitta casalinga contro l’Inter di due settimane fa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA CAPOLISTA E IL BIG-MATCH

A proposito di Inter, la capolista sarà protagonista dei risultati Serie A alle ore 18.00, quando a San Siro ci sarà appunto Inter Udinese. I friulani stanno facendo molto bene e di conseguenza sono avversari insidiosi, però è chiaro che per i campioni d’Italia in carica sarebbe fondamentale iniziare bene un periodo decisivo per i grandi sogni dell’Inter su ben tre fronti. Sappiamo benissimo che il calendario fitto potrebbe essere il primo ostacolo per il bis nerazzurro, ma stasera un aiuto potrebbe arrivare dai cugini.

Alle ore 20.45, infatti, non ci potrebbe essere chiusura migliore di Napoli Milan per la domenica, una classica di enorme fascino per i risultati Serie A ed inoltre partita che sarà preziosa per entrambe. I partenopei di Antonio Conte restano al secondo posto ma erano arrivati piuttosto male alla sosta, quindi per il Napoli sarebbe decisivo tornare a vincere, anche per non mandare segnali di resa alla concorrenza, però bisognerà avere la meglio sul Milan, che se vuole provare a raddrizzare una stagione a dir poco complicata non potrà più guardare in faccia a nessuno negli ultimi due mesi.

RISULTATI SERIE A, 30^ GIORNATA

ore 12.30 Cagliari Monza

ore 15.00 Fiorentina Atalanta

ore 18.00 Inter Udinese

ore 20.45 Napoli Milan

