RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI GIOCA A VERONA

Stanno quindi per scendere in campo i protagonisti di Verona Parma, il primo dei due posticipi del lunedì per i risultati Serie A. Entrambe le squadre hanno numeri pessimi in difesa, l’Hellas però sta facendo tutto sommato abbastanza bene nonostante proprio quella dei veneti sia in assoluto la peggiore retroguardia del campionato di Serie A 2024-2025.

Questo perché gli scaligeri, quando ne hanno avuto l’occasione, sono quasi sempre riusciti a vincere, come era successo anche il 15 dicembre scorso, in occasione della divertente vittoria per 2-3 proprio sul campo del Parma – a proposito di difese poco efficaci. Gli emiliani hanno dato qualche segnale di ripresa da quando hanno cambiato l’allenatore, ma il cammino resta piuttosto lungo e complicato, con la tappa di oggi nei risultati Serie A che avrebbe peso notevole per chi riuscisse a vincerla. Parola quindi al Bentegodi, sarà un lunedì sera lungo e vibrante! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO GLI ULTIMI DUE POSTICIPI

Ci restano ancora due posticipi prima di far calare il sipario sui risultati Serie A per la trentesima giornata, quindi sarà particolarmente ricca la sera di oggi, lunedì 31 marzo 2025. Si comincerà di conseguenza già alle ore 18.30, cioè l’orario ormai classico quando capita un lunedì con due partite: l’apertura sarà quindi con Verona Parma, allo stadio Marcantonio Bentegodi si annuncia quindi una partita molto significativa nella lotta salvezza nella classifica di Serie A, che ovviamente alla fine di marzo si fa sempre più intensa.

Il Verona con 29 punti avrebbe l’opportunità, sfruttando il fattore campo dopo il successo ad Udine prima della sosta, di fare un significativo passo in avanti verso il traguardo. Molto più delicata la posizione del Parma, che di punti ne ha 25 e di conseguenza da una parte avrebbe maggiore bisogno di una vittoria, dall’altra però sa che perdere sarebbe molto rischioso, quindi non dovrebbe disprezzare un pareggio. Gli atteggiamenti potrebbero quindi essere diversi, vedremo se ciò inciderà sul match.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: BIG-MATCH ALL’OLIMPICO

La posta in palio a Verona sarà quindi succulenta per i risultati Serie A, anche se il match più nobile del lunedì sera sarà sicuramente quello di prima serata, cioè Lazio Torino. I granata ormai giocano soprattutto per onorare fino in fondo un campionato che li vede in una posizione tranquilla, senza grandi progetti ma pure senza rischi, per cui inevitabilmente al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto i padroni di casa, specie dopo la pesante sconfitta per 5-0 a Bologna.

Di certo non era stato il modo ideale di chiudere un periodo molto intenso prima della sosta, la Lazio era anche giustificata a causa delle molte fatiche, ma incassare cinque gol in un sol colpo fa male. Servirebbe quindi una reazione immediata, in una corsa verso la prossima edizione della Champions League che è molto affollata, anche perché le pretendenti potrebbero essere molte e il posto disponibile invece forse uno solo, ameno di crolli davanti o di un allargamento anche alla quinta, che però si annuncia difficilissimo in base al ranking.

RISULTATI SERIE A, POSTICIPI 30^ GIORNATA

ore 18.30 Verona Parma 0-0

ore 20.45 Lazio Torino

