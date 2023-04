RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Napoli per allungare ancora! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A, FOCUS SUL NAPOLI

Abbiamo parlato diffusamente delle due milanesi, naturalmente il Napoli è l’estremo opposto nei risultati di Serie A. Dominante in campionato ma fuori dalla Champions League e anche dalla Coppa Italia (dove per Milano è ancora in corsa l’Inter), la squadra di Luciano Spalletti è comunque sempre più vicina a uno scudetto storico e meritato per il dominio imposto dalla capolista su questa edizione della Serie A. Con il senno di poi, forse il Napoli è andato talmente forte fino a marzo da avere adesso qualche difficoltà in più del previsto.

Difficoltà che gli azzurri hanno pagato in Champions League, dove comunque i quarti di finale sono il migliore risultato della storia, altro record per il Napoli 2022-2023. Adesso c’è uno scudetto da conquistare matematicamente per poi far partire la grande festa: vincere in casa della Juventus sarebbe un enorme passo avanti in tal senso, oltre che una soddisfazione mai banale per i tifosi napoletani in quella che per loro è in assoluto la partita più sentita dell’anno, dopo il trionfo per 5-1 all’andata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZIA CON EMPOLI-INTER

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 23 aprile 2023: infatti prosegue la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023, che nelle prossime ore ci proporrà ben cinque partite in attesa che si completi il programma con il classico posticipo del lunedì. Continua un periodo davvero intenso, soprattutto per chi è coinvolto nelle Coppe europee (mentre nella prossima ci sarà la Coppa Italia), che ci stanno regalando un anno decisamente soddisfacente, come da tempo non capitava al calcio italiano.

Andiamo allora senza ulteriori indugi a scoprire il programma delle partite di oggi per i risultati Serie A: si comincerà alle ore 12.30 con Empoli Inter, mentre alle ore 15.00 sarà la volta di due match in contemporanea, cioè Monza Fiorentina e Udinese Cremonese, infine i due posticipi saranno alle ore 18.00 Milan Lecce e alle ore 20.45 l’attesissimo big-match Juventus Napoli. Insomma, sarà una domenica con in palio punti pesanti per tutte le varie esigenze dei club nella classifica di Serie A, dai vertici alla lotta per la salvezza.

RISULTATI SERIE A, LE DUE MILANESI

Pur in presenza del big-match allo Stadium, vogliamo mettere in copertina per i risultati Serie A oggi Inter e Milan, che sono reduci da una splendida settimana di Champions League che ha spalancato ad entrambe le porte di un euro-derby in semifinale, che ci riporterà indietro con la memoria di circa 20 anni. Il Milan ha ottenuto la qualificazione a Napoli martedì sera, l’Inter ha raggiunto i cugini il giorno successivo eliminando il Benfica, in comune c’è il fatto che nerazzurri e rossoneri giocano meglio in Champions League piuttosto che in campionato, dove il quarto posto è in bilico per entrambe.

Adesso quindi è doveroso concentrarsi esclusivamente sulla Serie A, nonostante incombe un impegno a dir poco affascinante: prima però ci sono ben quattro giornate di campionato compreso un turno infrasettimanale – e per l’Inter anche la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro la Juventus – quindi serve migliorare la posizione nella classifica di Serie A prima di lanciarsi nei sogni di gloria europei che porteranno una milanese in finale a Istanbul sabato 10 giugno prossimo.

RISULTATI SERIE A, 31^ GIORNATA

ore 12.30

Empoli Inter

ore 15.00

Monza Fiorentina

Udinese Cremonese

ore 18.00

Milan Lecce

ore 20.45

Juventus Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 75

Lazio 61

Juventus 59

Roma 56

Milan 53

Inter 51

Atalanta 49

Bologna 44

Torino, Fiorentina 42

Sassuolo 40

Udinese 39

Monza 38

Salernitana 33

Empoli 32

Lecce 28

Spezia 27

Verona 26

Cremonese 19

Sampdoria 17











