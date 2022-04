Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 31^ giornata (3 aprile)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON IL DERBY FIORENTINA EMPOLI!

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 3 aprile 2022: dopo l’amarissima sosta per le Nazionali che ha decretato l’eliminazione dell’Italia dai prossimi Mondiali, il campionato è ripartito ieri con i primi tre anticipi della trentunesima giornata che però vivrà oggi le sue emozioni più intense, soprattutto grazie al derby d’Italia Juventus Inter che sarà naturalmente una partita da non perdere, sia per il suo fascino “storico” sia per l’importanza che avrà sulla classifica di Serie A.

Abbiamo già anticipato quello che sarà il piatto forte, ma adesso andiamo naturalmente a presentare nel dettaglio tutto ciò che accadrà nelle prossime ore per i risultati Serie A: alle ore 12.30 si comincerà con il derby toscano Fiorentina Empoli, mentre alle ore 15.00 ci saranno l’altro big-match Atalanta Napoli e Udinese Cagliari; alle ore 18.00 sarà la volta di Sampdoria Roma, infine ecco naturalmente alle ore 14.30 Juventus Inter.

RISULTATI SERIE A: LA SUPER SFIDA

Adesso però torniamo a parlare di Juventus Inter, che fatalmente catalizzerà la nostra attenzione nel quadro dei risultati Serie A. Se non bastasse l’atavica rivalità che separa bianconeri e nerazzurri, oggi il derby d’Italia avrà il sapore di uno spareggio: la Juventus con una vittoria scavalcherebbe l’Inter (sia pure con una partita in più) e rientrerebbe a tutti gli effetti nella corsa per lo scudetto, traguardo che appena un paio di mesi fa sembrava impossibile per la Vecchia Signora.

Quanto all’Inter, i nerazzurri sono davanti a un bivio: una vittoria allo Stadium li rilancerebbe, forse addirittura come prima favorita per lo scudetto; un pareggio sarebbe tuttavia una brusca frenata e una sconfitta potrebbe essere lo stop definitivo, perché a quel punto i campioni in carica scivolerebbero al quarto posto, posizione decisamente scomoda anche con una partita da recuperare.

RISULTATI SERIE A, 31^ GIORNATA

Ore 12.30

Fiorentina Empoli

Ore 15.00

Atalanta Napoli

Udinese Cagliari

Ore 18.00

Sampdoria Roma

Ore 14.30

Juventus Inter











