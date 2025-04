RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: UNA DOMENICA DI GRANDI SFIDE

Atalanta Lazio e Roma Juventus saranno le ultime due partite in ordine cronologico oggi, domenica 6 aprile 2025, per i risultati Serie A della trentunesima giornata, ma inevitabilmente saranno anche le più attese, considerando che l’Inter ha già giocato ieri mentre il Napoli scenderà in campo a Bologna nel gustoso posticipo del lunedì. Insomma, lo scudetto non sarà all’ordine del giorno per la classifica di Serie A oggi, ma gli spunti di altissimo livello certamente non mancheranno.

Alle ore 18.00 a Bergamo andrà in scena la partita tra due squadre che in questo momento cercano riscatto nei risultati Serie A. Le due sconfitte contro Inter e Fiorentina sembrano avere spento definitivamente il sogno scudetto per l’Atalanta, mentre l’inseguimento alle prime quattro posizioni si è complicato per la Lazio con il tracollo contro il Bologna seguito dal modesto pareggio casalingo contro il Torino. Per entrambe quindi sarebbe fondamentale tornare a vincere, anche per non complicare un trend fatalmente in calando per nerazzurri e biancocelesti.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH ALL’OLIMPICO

Ancora più affascinante sarà Roma Juventus alle ore 20.45, chiusura di lusso per la domenica dei risultati Serie A. Claudio Ranieri è l’ex di turno, ma soprattutto è l’uomo del meraviglioso rilancio della Roma, che vincendo a Lecce è arrivata a quota sette successi consecutivi in campionato, con la soddisfazione aggiuntiva di avere agganciato i cugini della Lazio. Con un altro trionfo ci sarebbe l’aggancio anche alla Juventus e a quel punto la qualificazione per la prossima Champions League sarebbe un obiettivo più che realistico per chi qualche mese fa si ritrovò anche ai limiti della zona retrocessione.

Per la Roma quindi il cambio di allenatore sicuramente ha funzionato. Per la Juventus invece non si possono ancora esprimere giudizi, Igor Tudor ha debuttato con una vittoria casalinga contro il Genoa ma è la trasferta all’Olimpico che potrebbe iniziare chiarirci davvero le idee su un eventuale cambio di passo per i bianconeri, che hanno la necessità di tenere lontana quella che al momento è l’inseguitrice più in forma sulla strada verso la prossima Champions League, obiettivo che per la Juventus sarebbe devastante non riuscire a raggiungere.

RISULTATI SERIE A, 31^ GIORNATA

Ore 12.30 Lecce Venezia

Ore 15.00 Empoli Cagliari

Ore 15.00 Torino Verona

Ore 18.00 Atalanta Lazio

Ore 20.45 Roma Juventus

