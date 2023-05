RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: pari a Bologna! Live score

RISULTATI SERIE A: PARI A BOLOGNA!

I risultati Serie A chiudono il quadro di questa trentaduesima giornata con il pareggio allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Juventus. Al 10′ felsinei in vantaggio grazie a un calcio di rigore di Orsolini, la Juventus pareggia nella ripresa grazie a Milik che nel primo tempo ha fallito però un calcio di rigore con una discutibile trasformazione con tanto di saltello. Un pari che lascia i bianconeri al terzo posto, un punto dietro la Lazio pur reduce da due ko consecutive, mentre il Bologna resta imbattuto nel girone di ritorno nelle sfide con Inter, Milan e Juventus per il secondo anno di fila. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI SERIE A: NUOVA SCONFITTA PER LA SAMPDORIA

Terminato anche il secondo tempo della sfida iniziata alle 18, analizziamo quindi i risultati di Serie A più recenti e la situazione della classifica per questa 32^ giornata aspettando la gara in programma alle ore 20.45. Allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina supera la Sampdoria per 4 a 0 portandosi a quota 45 e lasciando i liguri a 17 punti. Nella ripresa i viola dilagano con i gol siglati da Dodo al 62′, Duncan al 66′, entrambi liberati da Jovic, e Kouame al 76′, su suggerimento di Amrabat. Il solito Jovic ispira poi pure il pokerissimo del subentrato Terzic all’89’. Tra poco in campo Bologna e Juventus. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

RETE DI CASTROVILLI!

Il primo tempo della partita cominciata alle ore 18 si è concluso da qualche istante ed analizziamo quindi gli ultimi risultati di Serie A per questa 32^ giornata in attesa della sfida delle 20.45. A Firenze la Fiorentina sta conducendo sulla Sampdoria per 1 a 0 grazie alla rete messa a segno da Castrovilli nel finale della prima frazione di gioco con l’aiuto di Biraghi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I blucerchiati hanno dovuto sostituire prematuramente Leris con Djuricic a causa di un infortunio già al 33′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIA RINVIA LO SCUDETTO DEL NAPOLI!

I risultati di Serie A non ci consegnano (oggi) il verdetto più atteso, perché il Napoli clamorosamente pareggia per 1-1 in casa contro la Salernitana e non conquista lo scudetto dopo l’assist da parte dell’Inter, che aveva battuto per 3-1 in rimonta la Lazio a San Siro. Al 62′ minuto il gol di Mathias Olivera aveva fatto esplodere la festa di tutta Napoli, ma al minuto 84 ecco la rete del pareggio da parte di Boulaye Dia, una vera e propria doccia gelata da parte dei cugini di Salerno, che con questo pareggio salgono a quota 34 punti nella classifica di Serie A facendo un altro passo verso la salvezza. Il Napoli invece sale a quota 79, +18 sulla Lazio: ovviamente manca solo l’aritmetica, ma non vincere di domenica e in casa è sicuramente una grossa delusione.

Per il resto, era molto importante anche lo scontro diretto per la salvezza Cremonese Verona, che ha visto il vantaggio dei padroni di casa al 9′ con Okereke, ma al 75′ Verdi ha pareggiato per l’Hellas e la partita è finita sul pareggio per 1-1, che sicuramente serve molto di più al Verona. Infine si giocava anche Sassuolo Empoli, con i gol al minuto 11 di Cambiaghi per l’Empoli e al minuto 83 di Berardi per il Sassuolo, poi la stella neroverde ha firmato il sorpasso con un rigore al 96’ e adesso l’Empoli è davvero nei guai. I risultati Serie A andranno avanti alle ore 18.00 con Fiorentina Sampdoria, che cosa succederà allo stadio Artemio Franchi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’INTER VINCE, NAPOLI SOGNA!

I risultati di Serie A hanno visto l’Inter vincere in rimonta nell’importante lunch match contro la Lazio. I biancazzurri avevano chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Felipe Anderson ma nella ripresa i nerazzurri hanno opposto una grande reazione. Tutto nell’ultimo quarto d’ora: Lautaro Martinez, entrato nel secondo tempo, firma il pari e 5′ dopo un altro subentrato, Gosens, batte Provedel. Al 90′ pasticcio difensivo che manda di nuovo in porta Lautaro. Lazio che vede ora assottigliarsi a -4 il vantaggio sulle squadre dal terzo al quinto posto dove c’è anche l’Inter, che aggancia a quota 57 punti Roma e Milan e sorpassa l’Atalanta a quota 55. Con questo risultato, Napoli sogna: alle ore 15 fischio d’inizio del match contro la Salernitana, con una vittoria i partenopei conquisteranno matematicamente il loro terzo Scudetto. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA

Siamo pronti a cedere la parola ai campi per i risultati di Serie A delle partite della domenica della trentaduesima giornata del massimo campionato, cominciando naturalmente dal big-match Inter Lazio, ma adesso ci proiettiamo in avanti, spendendo in anticipo qualche parola per il posticipo di prima serata, che sarà Bologna Juventus. Potrebbe essere la ciliegina sulla torta per l’ottimo cammino del Bologna di Thiago Motta, sia pure reduce da una sconfitta sul campo del pericolante Verona nella scorsa giornata di campionato.

D’altro canto, anche la Juventus di Massimiliano Allegri è reduce da ben tre sconfitte consecutive in Serie A, un trend pessimo che indica in modo chiaro come la lotta per le prime quattro posizioni sia l’obiettivo massimo anche senza penalizzazioni, anche se naturalmente l’Europa League acquisisce una rilevanza speciale per i bianconeri in queste a dir poco anomale circostanze. Adesso però la parola deve passare ai campi per scoprire quali saranno tutti i risultati di Serie A della domenica, si gioca a San Siro! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA LOTTA SALVEZZA

Nei risultati di Serie A oggi saranno importanti anche le partite che riguardano la lotta per la salvezza, che naturalmente si fa sempre più avvincente con il passare delle giornate di questo campionato che ormai volge verso il suo epilogo. Da questo punto di vista, il big-match della domenica sarà senza ombra di dubbio Cremonese Verona, nella quale i padroni di casa lombardi realisticamente si giocheranno le loro ultime speranze di salvezza, mentre l’Hellas potrebbe fare un altro significativo passo in avanti verso un obiettivo che per i gialloblù scaligeri potrebbe essere molto più concreto che per la Cremonese.

Il match in programma allo stadio Giovanni Zini di Cremona avrà quindi anche diverse altre formazioni come spettatrici interessate, mentre annotiamo che in contemporanea giocherà anche l’Empoli, impegnato sul campo del Sassuolo a caccia di punti per non complicare una situazione certamente più favorevole, ma ancora non del tutto tranquilla nemmeno per quanto riguarda i toscani, ultimamente in netto calo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI PARTE DA INTER LAZIO!

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti oggi, ma in un articolo che presenta orari e calendario delle partite della trentaduesima giornata dobbiamo purtroppo evidenziare che la Lega Serie A e gli altri soggetti coinvolti hanno fatto una ben misera figura questa settimana, con un mistero che si è trascinato per giorni circa l’esatta collocazione di Napoli Salernitana. Innanzitutto, è triste che una festa attesa da ben 33 anni da una città intera (senza nemmeno le divisioni che sono tradizionali nelle città con più società) sia diventata un allarme di ordine pubblico che ha mobilitato per giorni le attenzioni di vari enti, addirittura compresa la Asl.

Inoltre, la decisione è stata rinviata da lunedì a mercoledì (essendo festivo il martedì 25 aprile) e poi ancora di un altro giorno fino a giovedì, con poco rispetto ad esempio per i tifosi che magari avevano già comprato biglietti per partite rimaste poi in bilico per diversi giorni, perché non dimentichiamo pure le ripercussioni sul prossimo turno infrasettimanale di campionato e addirittura su quello del weekend successivo. Insomma, in una stagione già tormentata dal “balletto” (per usare un eufemismo) circa la classifica della Juventus, ecco che il calcio italiano ha dato ulteriore conferma che la rinascita sul campo non è per nulla accompagnata da una rinascita organizzativa, aspetto sotto il quale la bocciatura è ancora una volta sonora.

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Non si poteva tacere tutto questo, ma adesso proviamo a concentrare la nostra attenzione esclusivamente sul campo e allora indichiamo che oggi per i risultati Serie A spiccherà sicuramente Inter Lazio, sia per l’importanza in sé della partita sia per i riflessi che avrà sulla corsa scudetto. All’ora di pranzo a San Siro ci attende allora un incontro a dir poco stuzzicante. L’Inter del grande ex Simone Inzaghi domenica scorsa ha vinto ad Empoli, spezzando così un periodo maledetto in campionato: sullo sfondo per i nerazzurri c’è naturalmente la semifinale-derby di Champions League, ma nel frattempo sarebbe fondamentale riuscire ad entrare fra le prime quattro.

Qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea è naturalmente il traguardo ambito (e molto più vicino) anche per la Lazio di Maurizio Sarri, che è decisamente più libera da impegni essendo uscita presto (troppo) sia dalla Coppa Italia sia dalle Coppe europee, però l’inopinata sconfitta casalinga di sabato scorso contro il Torino ha detto che nemmeno i biancocelesti possono ancora stare del tutto tranquilli, motivo per cui il big-match milanese assume notevole importanza anche per gli ospiti.

RISULTATI SERIE A: PARTITE DI OGGI E ORARI

Ore 12.30

Inter Lazio 3-1 – 30′ Felipe Anderson (L), 78′ Lautaro (I), 83′ Gosens (I), 90′ Lautaro (I)

Ore 15.00

Cremonese Verona 1-1 – 9′ Okereke (C), 75′ Verdi (V)

Napoli Salernitana 1-1 – 62′ Olivera (N), 84′ Dia (S)

Sassuolo Empoli 2-1 – 11′ Cambiaghi (E), 83′ Berardi (S), 96′ rig. Berardi (S)

Ore 18.00

Fiorentina Sampdoria 5-0 – 45’+2′ Castrovilli (F), 62′ Dodo (F); 66′ Duncan (F); 76′ Kouame (F); 89′ Terzic (F)

RISULTATO FINALE Bologna Juventus 1-1 – 10′ Orsolini rig. (B), 61′ Milik (J)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 79

Lazio 61

Juventus 60

Inter, Milan, Roma 57

Atalanta 55

Bologna, Fiorentina 45

Monza 44

Sassuolo 43

Udinese, Torino 42

Salernitana 34

Empoli 32

Lecce 31

Spezia, Verona 27

Cremonese 20

Sampdoria 17











