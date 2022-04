Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 32^ giornata (9 aprile)

RISULTATI SERIE A: IN CAMPO INTER E JUVENTUS

I risultati Serie A tornano protagonisti oggi, sabato 9 aprile 2022, perché nelle prossime ore sono in programma i primi tre anticipi che aprono il programma della trentaduesima giornata del massimo campionato. Dalla lotta scudetto fino alla salvezza, tutto è ancora in bilico nella classifica di Serie A e di conseguenza già le partite di oggi sono chiamate a fornirci indicazioni molto interessanti in merito.

Il primo appuntamento con i risultati Serie A sarà alle ore 15.00, quando comincerà Empoli Spezia; alle ore 18.00 ci si trasferirà a San Siro per la stuzzicante Inter Verona, infine alle ore 20.45 appuntamento in Sardegna con Cagliari Juventus. L’Inter per lo scudetto, la Juventus per blindare il quarto posto, il Verona forse per sognare ancora l’Europa, le altre tre per la salvezza: sarà un sabato senza dubbio da non perdere per tifosi e appassionati di calcio…

RISULTATI SERIE A: I CAMPIONI D’ITALIA

Tanti obiettivi da inseguire, ma certamente in copertina per i risultati Serie A ci sono le ambizioni scudetto dei campioni d’Italia in carica, quindi mettiamo sotto i riflettori Inter Verona di oggi pomeriggio al Meazza. I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono rilanciati con forza grazie alla vittoria in casa della Juventus di domenica scorsa, che tuttavia da sola non basta per cancellare due mesi di grande difficoltà. Nulla è compromesso, ma servirebbe rivedere la migliore Inter per tornare a definirla come la grande favorita per il titolo.

Il Verona sarà un esame molto significativo in tal senso, perché l’Hellas è una delle migliori realtà del nostro campionato: lo era sotto la guida di Ivan Juric, lo è pure con il suo connazionale Igor Tudor. La vittoria di lunedì contro il Genoa ha portato il Verona a quota 45 punti: la salvezza è blindata da tempo, l’Europa potrebbe ancora essere una piccola speranza, ma soprattutto c’è il desiderio di stupire anche sul palcoscenico di San Siro per rendere ancora più bella la stagione gialloblù.

RISULTATI SERIE A, 32^ GIORNATA

ore 15.00 Empoli Spezia

ore 18.00 Inter Verona

ore 20.45 Cagliari Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Milan 67

Napoli 66

Inter* 63

Juventus 59

Roma 54

Lazio 52

Atalanta* 51

Fiorentina* 50

Verona 45

Sassuolo 43

Torino* 38

Bologna* 34

Udinese**, Empoli 33

Spezia 32

Sampdoria 29

Cagliari 25

Genoa, Venezia* 22

Salernitana** 16











