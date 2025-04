RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI GIOCA A BERGAMO

Abbiamo parlato dell’inizio e della fine di questa intensa domenica per i risultati Serie A, fra pochi minuti si andrà in campo a Bergamo ma ci sembra giusto parlare adesso delle partite che abbiamo trascurato finora. Verona Genoa e Como Torino saranno accomunate dal fatto che saranno partite significative soprattutto per i padroni di casa, a caccia di punti per una salvezza che in realtà è già molto vicina per il Como ma tutto sommato anche per il Verona, che sua volta sta marciando sulla strada giusta per rimanere in Serie A anche nella prossima stagione.

Più delicata potrebbe essere Fiorentina Parma, perché qui la posta in palio sarà alta per entrambe: i viola naturalmente inseguono un posto in Europa per la prossima stagione, con qualche speranza ancora che possa essere la Champions League, mentre gli emiliani sono in piena bagarre per la salvezza. A proposito però della lotta ai vertici, adesso ci saranno molti spettatori interessati ad Atalanta Bologna, quindi è il momento di scoprire che cosa succederà a Bergamo per i risultati Serie A! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

APERTURA E CHIUSURA DI LUSSO

Sarà una domenica molto intensa oggi, 13 aprile 2025, con il meglio in apertura e chiusura per i risultati Serie A della trentaduesima giornata. Si partirà infatti alle ore 12.30 con Atalanta Bologna, un lunch match di lusso a Bergamo fra la terza e la quarta nella classifica di Serie A, una sfida quindi che potrebbe avere un valore enorme nella corsa alla prossima edizione della Champions League, obiettivo che sarà naturalmente anche al centro dell’attenzione per il derby di Roma in prima serata.

Pensando però innanzitutto a quello che succederà a Bergamo, per l’Atalanta questa deve essere la partita della svolta dopo tre sconfitte consecutive, un periodo nero con pochi precedenti nell’epoca di Gian Piero Gasperini, che di fatto ha posto fine al sogno scudetto ma adesso mette a rischio anche il piazzamento fra le prime quattro. Dall’altra parte il Bologna sogna il sorpasso, i rossoblù di Vincenzo Italiano sono in splendida forma e la seconda partecipazione consecutiva alla Champions League è ormai un obiettivo molto concreto.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: GRANDE DERBY ALL’OLIMPICO

I risultati Serie A ci faranno poi compagnia con alcune partite nelle quali sarà al centro dell’attenzione soprattutto la lotta salvezza (ci ritorneremo), ma adesso è giusto dare spazio soprattutto a Lazio Roma, che alle ore 20.45 sarà il super posticipo di prima serata. Il derby ha sempre e comunque un valore speciale a Roma, però quando biancocelesti e giallorossi sono in corsa per lo stesso obiettivo ovviamente il tutto diventa ancora più significativo. Il trend potrebbe essere più favorevole alla Roma, imbattuta dal 15 dicembre e autrice di sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto giornate.

La Lazio però con la vittoria a Bergamo di domenica scorsa ha mandato un messaggio molto importante a tutta la concorrenza, anche perché è stata l’unica a vincere nelle posizioni che contano della classifica nella giornata dei pareggi. I biancocelesti hanno il doppio binario coll’Europa League, che sicuramente richiede un notevole sforzo in termini di energie fisiche, ma potrebbe dare una spinta in più per scrivere una grande storia. La Roma invece vuole coronare la rimonta, di certo sarà una sera molto calda per i risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 32^ GIORNATA

Ore 12.30

Atalanta Bologna

Ore 15.00

Verona Genoa

Fiorentina Parma

Ore 18.00

Como Torino

Ore 20.45

Lazio Roma

