Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score (33^ giornata, 25 aprile)

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, domenica 25 aprile 2021, anche se in un turno di campionato che prevede tre anticipi al sabato e ben due posticipi al lunedì ci saranno “solo” cinque partite ad allietare questa domenica doppiamente festiva, essendo anche il giorno della Festa della Liberazione. Siamo d’altronde reduci da un turno infrasettimanale che ha avuto ben due posticipi al giovedì e di conseguenza ecco che pure la giornata di Serie A del weekend sarà ancora più “spezzatino” del solito, a ricordarci che pure in assenza di una Superlega “privata” il calcio è comunque in mano ad interessi economici – che d’altronde sono fondamentali per tenere in piedi un’industria di primaria importanza come è quella del pallone.

Tutto questo premesso, con cinque partite in programma gli spunti d’interesse saranno comunque tantissimi per la classifica di Serie A, perché giocherà la capolista Inter alla caccia dello scudetto, diverse squadre in lotta per le Coppe europee e altre che invece devono lottare la salvezza e dunque per la permanenza nel massimo campionato anche al termine della Serie A 2020-2021.

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora adesso a ricordare quali saranno le cinque partite che oggi ci daranno nuovi risultati Serie A per la trentatreesima giornata di campionato. Si comincerà come sempre con il lunch match delle ore 12.30, che sarà questa volta un Benevento Udinese molto importante per la lotta salvezza. Due sole partite alle ore 15.00, ma di notevole importanza dal momento che si tratterà di Fiorentina Juventus e Inter Verona, dunque in ballo ci sono salvezza (per i viola), corsa Champions League (per i bianconeri) e avvicinamento allo scudetto (per i nerazzurri), senza dimenticare che al Franchi andrà in scena un nuovo atto di una rivalità fra le più sentite in Italia.

Alle ore 18.00 il primo posticipo sarà Cagliari Roma, forse importante soprattutto per i sardi alla caccia di decisivi punti salvezza, ma comunque da non sottovalutare pure per i giallorossi, mentre alle ore 20.45 avremo Atalanta Bologna, con la Dea a caccia di un altro finale di stagione indimenticabile. Infine ricordiamo che i due posticipi del lunedì saranno Torino Napoli alle ore 18.30 e Lazio Milan alle ore 20.45.

RISULTATI SERIE A, 33^ GIORNATA

Ore 12.30

Benevento Udinese

Ore 15.00

Fiorentina Juventus

Inter Verona

Ore 18.00

Cagliari Roma

Ore 20.45

Atalanta Bologna



