RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: PARTITE RINVIATE PER LA MORTE DI PAPA FRANCESCO

Tutte le partite di oggi sono state rinviate, i risultati Serie A quindi si fermano a causa della morte di Papa Francesco. Ci saranno di conseguenza quattro recuperi da disputare prossimamente: le date dei recuperi non sono state ancora decise, ma oggi è il giorno del lutto e della preghiera e anche il calcio per una volta si ferma.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Al Meazza vince la Dea! Diretta gol live score 33^ giornata (20 aprile 2025)

Stop davvero a ridosso dell’inizio per il lunch-match Torino Udinese, la partita che avrebbe messo meno in palio dal punto di vista della classifica Serie A e che avrebbe assegnato un trofeo in memoria di Bruno Pizzul. Per Cagliari Fiorentina il recupero potrebbe essere più complicato per gli impegni dei viola in Conference League, vedremo quale decisione verrà presa, mentre più immediato potrebbe essere il recupero degli altri incontri, compresi Genoa Lazio e Parma Juventus, match delicati per la qualificazione alle Coppe e la salvezza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Bologna Inter (risultato finale 1-0): capolavoro di Orsolini al 94'! (Serie A, 20 aprile 2025)

UNA PASQUETTA RICCHISSIMA

Sarà un lunedì dell’Angelo all’insegna del grande calcio oggi, 21 aprile 2025, perché per i risultati Serie A mancano ancora ben quattro partite, quasi la metà della 33^ giornata. Proprio Pasquetta sarà il giorno più pieno in questo turno pasquale, anche se le partite in assoluto più interessanti sono forse ormai alle spalle, dalla lotta scudetto a quella per la salvezza. Gli spunti saranno comunque abbondanti, ad esempio grazie a Cagliari Fiorentina delle ore 15.00, con due obiettivi ma altrettanto significativi nella classifica di Serie A.

Il Cagliari infatti ha una posizione discreta ma non può di certo dirsi al sicuro in ottica salvezza, il fattore campo potrebbe dare una spinta contro una Fiorentina che comunque sembra essersi messa alle spalle il periodo più critico e ora vuole lottare per le Coppe europee, possibilmente puntando a qualcosa in più della Conference League che i viola stanno giocando per la terza stagione consecutiva. Padroni di casa per la salvezza e ospiti per le Coppe, sarà un programma che si ripeterà anche per il big-match serale.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vincono Como, Roma e Napoli! Diretta gol live score (oggi 19 aprile 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: PARTITA DI CARTELLO A PARMA

Parliamo di Parma Juventus, che alle ore 20.45 sarà la grande chiusura per i risultati Serie A, riecheggiando ricordi di sfide meravigliose soprattutto negli anni Novanta. Adesso per gli emiliani l’obiettivo è la salvezza, con Cristian Chivu in panchina la squadra è più solida, come indicano gli ultimi cinque pareggi consecutivi, però per fare un vero balzo verso la tranquillità ci vorrebbe una vittoria, soprattutto se arrivasse contro la Juventus, che pure allo stadio Ennio Tardini non è mai un’avversaria come le altre.

Per quanto riguarda invece i bianconeri, ecco che lacuna di Igor Tudor finora ha portato buoni risultati con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite, pur senza mai brillare in maniera speciale. La qualità però almeno per il momento può passare in secondo piano, servono efficacia e concretezza nella volata finale verso un posto nella prossima edizione della Champions League, vitale per le casse in sofferenza della Vecchia Signora. Una delle rivali è la Lazio, che vedremo invece in campo alle ore 18.00 contro un Genoa ormai tranquillo, ma sempre ostico a Marassi: sarà una Pasquetta adrenalina con i risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A, 33^ GIORNATA

Ore 12.30 Torino Udinese

Ore 15.00 Cagliari Fiorentina

Ore 18.00 Genoa Lazio

Ore 20.45 Parma Juventus

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A