Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 33^ giornata (sabato 16 aprile)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON CAGLIARI SASSUOLO!

Sono sei le partite che proseguono il programma dei risultati di Serie A per la 33^ giornata: si torna in campo sabato 16 aprile, alle ore 12:30 avremo la prima partita che sarà Cagliari Sassuolo e quindi doppio appuntamento alle ore 14:30 con Sampdoria Salernitana e Udinese Empoli. Il primo posticipo, se così vogliamo chiamarlo, sarà alle ore 16:30 con Fiorentina Venezia; il calendario della 33^ giornata proseguirà poi alle ore 18:30 con Juventus Bologna, mentre la chiusura del sabato arriverà alle ore 20:45 con Lazio Torino.

Volendo escludere una Juventus che sembra aver perso il treno giusto, la corsa allo scudetto iniziata ieri avrà la conclusione di questo capitolo il lunedì dell’Angelo, quando scenderà in campo il Napoli; intanto però si gioca per definire le posizioni che porteranno alle coppe europee e soprattutto ci saranno squadre coinvolte nella corsa per non retrocedere, dunque vedremo quello che succederà in questo entusiasmante sabato dedicato ai risultati di Serie A che ora, come di consueto dando un ovvio sguardo alla classifica, andremo a presentare nel migliore dei modi.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Attenzione a considerare i risultati di Serie A per questo sabato come un appuntamento “transitorio”: vero che il Napoli gioca lunedì, ma naturalmente in questo campionato molto livellato non c’è solo la lotta scudetto a tenerci compagnia. Per esempio il Cagliari, che si era risollevato prima di inanellare una lunga striscia di sconfitte, sostanzialmente non può sbagliare contro il Sassuolo che rappresenta invece una delle squadre tranquille in classifica (allo stesso modo possiamo considerare Bologna, Udinese e Empoli, anche se queste due che si incrociano alla Dacia Arena avrebbero in realtà bisogno di un ultimo passettino, per essere davvero sicure della salvezza).

La Salernitana può al momento appellarsi alle due partite da recuperare, ma intanto deve rimontare 9 punti, non è detto che vinca entrambe le gare rimaste indietro e poi anche il Venezia ne ha una in meno, cosa che sulla carta complica i piani di Davide Nicola che tra l’altro ha perso le ultime uscite. A proposito di Venezia, i propositi di salvezza passano dal campo di una Fiorentina che dopo aver vinto a Napoli si trova al settimo posto, deve recuperare una partita e dunque virtualmente può insidiare anche il quinto della Roma: le due capitoline devono stare attente in chiave Europa League, per la Lazio non sarà facile avere ragione del Torino nel posticipo serale…

RISULTATI SERIE A: 33^ GIORNATA

Ore 12:30 Cagliari Sassuolo

Ore 14:30 Sampdoria Salernitana

Ore 14:30 Udinese Empoli

Ore 16:30 Fiorentina Venezia

Ore 18:30 Juventus Bologna

Ore 20:45 Lazio Torino

CLASSIFICA SERIE A

Milan 71

Inter* 69

Napoli 66

Juventus 62

Roma 57

Lazio 55

Fiorentina* 53

Atalanta* 51

Sassuolo 46

Verona 45

Torino* 39

Bologna* 37

Udinese** 36

Empoli 34

Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari, Venezia* 25

Genoa 22

Salernitana** 16

* una partita in meno

** due partite in meno











