Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 34^ giornata (24 aprile)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON SALERNITANA FIORENTINA

I risultati di Serie A per la 34^ giornata ci proiettano a domenica 24 aprile: archiviato il sabato, avremo oggi cinque partite con un turno che si concluderà con il Monday Night Sassuolo Juventus. Studiamo subito il calendario in una giornata che promette scintille, come è già stato una settimana fa: si parte alle ore 12:30, sarà Salernitana Fiorentina il tradizionale lunch match che sarà poi seguito da due partite alle ore 15:00, vale a dire Bologna Udinese e Empoli Napoli. Alle ore 18:00 ci farà compagnia la delicatissima Genoa Cagliari, mentre alle ore 20:45 avrà luogo un big match a tutti gli effetti, ovvero Lazio Milan.

Come andranno le cose oggi, e come cambierà la classifica di Serie A? Naturalmente lo scopriremo insieme tra qualche ora, ma ovviamente dobbiamo fare qualche considerazione a priori anticipando quanto accadrà in campo: il Milan per esempio continua a sperare nello scudetto e vuole riscattare l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia (peraltro nel derby), il Napoli è rimasto scottato in modo forse decisivo lunedì scorso (quando la Roma ha trovato il pareggio nel recupero) ma tutto sommato è ancora lì e ha l’obbligo di crederci, poi le corse ad Europa e salvezza sono entusiasmanti allo stesso modo: non resta che metterci comodi e aspettare le partite che forniranno il quadro dei risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca poco dunque, poi potremo vivere la domenica dedicata ai risultati di Serie A. Lazio Milan è il big match del giorno, e rappresenta anche il ritorno di Stefano Pioli sul campo di una squadra che aveva portato al playoff di Champions League (di fatto facendo meglio di Simone Inzaghi), anche se poi la sua avventura si era conclusa perdendo nettamente un derby. Un’altra stracittadina ha impedito all’allenatore del Milan di giocarsi la seconda finale di Coppa Italia come allenatore, dopo quella centrata proprio con i biancocelesti nello stesso 2015 di cui sopra.

Adesso però il Milan ha bisogno di vincere, ma deve farlo anche la Lazio perché la crescita della Fiorentina, che gioca sul campo della Salernitana ultima in classifica, fa rischiare a Maurizio Sarri di rimanere senza Europa per la prossima stagione, anche se il tecnico biancoceleste potrebbe non essere troppo scontento di questo scenario (ma i tifosi verosimilmente sì). Del Napoli abbiamo detto, a Marassi il Genoa ha quella che è presumibilmente l’ultima spiaggia perché, dovesse perdere in casa contro il Cagliari, la salvezza sarebbe un tema sostanzialmente chiuso vista l’ampia distanza che si verrebbe a creare. Tra poche ore dunque saremo in campo, e scopriremo cosa succederà nella domenica dedicata ai risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: 34^ GIORNATA

Ore 12:30 Salernitana Fiorentina

Ore 15:00 Bologna Udinese

Ore 15:00 Empoli Napoli

Ore 18:00 Genoa Cagliari

Ore 20:45 Lazio Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 72

Milan 71

Napoli 67

Juventus 63

Roma 58

Fiorentina*, Lazio 56

Atalanta* 54

Verona 49

Sassuolo 46

Torino* 43

Udinese* 39

Bologna* 38

Empoli 34

Spezia 33

Sampdoria 30

Cagliari 28

Venezia*, Genoa 22

Salernitana* 19

* una partita in meno











