RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: in campo a San Siro! Live score

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA

Tutto è pronto per Milan Lazio, la partita che aprirà i risultati di Serie A per una trentaquattresima giornata che sarà ricca di partite decisive per tutti i vari obiettivi in classifica. Il Milan deve superare un periodo poco felice in campionato se non vuole perdere altro terreno nella fondamentale corsa al quarto posto, ma di fronte avrà una Lazio che ha la grande occasione di blindare di fato la qualificazione alla prossima Champions League.

I biancocelesti infatti con un colpaccio al Meazza si confermerebbero da soli al secondo posto, che con altre quattro partite da giocare sarebbe un’assicurazione molto forte, anche perché poi fra Roma Inter e Atalanta Juventus almeno due inseguitrici (se non di più) perderanno terreno. Anche la Lazio ha avuto di recente un passaggio a vuoto, messo tuttavia alle spalle con la vittoria di mercoledì sera contro il Sassuolo: oggi però la posta in palio a San Siro sarà ancora più alta, siamo allora davvero curiosi di scoprire quale sarà il primo verdetto odierno circa i risultati di Serie A! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPER SFIDE CHAMPIONS E SALVEZZA

I risultati Serie A tornano protagonisti già oggi, sabato 6 maggio 2023. Appena messo alle spalle il turno infrasettimanale, ci attendono i tre anticipi della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022-2023 e subito saranno grandi emozioni garantite, perché due partite saranno sfide di lusso in zona Champions League, ma non possiamo dimenticare che pure il terzo incontro sarà un match di fondamentale importanza per la corsa alla salvezza. Insomma, la posta in palio sarà altissima ovunque per la classifica di Serie A nelle partite di oggi.

Le emozioni sono garantite e allora andiamo a presentare il programma delle partite che oggi ci daranno risultati Serie A di fondamentale importanza per la trentaquattresima giornata: si comincerà alle ore 15.00 con Milan Lazio, che sarà seguita alle ore 18.00 da Roma Inter per completare il doppio incrocio frase due metropoli italiane. Infine, alle ore 20.45 avremo Cremonese Spezia: il fascino non potrà essere lo stesso, ma per la salvezza sarà un bivio forse ancora più determinante.

RISULTATI SERIE A: LE DUE MILANESI

Nel doppio confronto odierno fra Milano e Roma, mettiamo in copertina per i risultati di Serie A le due squadre meneghine, perché naturalmente per Inter e Milan questo sarà l’ultimo impegno prima dell’andata dell’euro-derby in semifinale di Champions League. Guai però a pensare troppo a mercoledì, perché il calendario oggi propone un doppio scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League: se non altro, la fatica dovrebbe essere simile. L’Inter sembra rinata anche in campionato con le ultime tre vittorie consecutive, fra cui il roboante 0-6 a Verona nel turno infrasettimanale.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono dunque in forma e curiosamente incrociano il loro “mito” José Mourinho appena prima del derby di Coppa. Il Milan di Stefano Pioli arriva invece dal pareggio casalingo contro la Cremonese, un flop contro la penultima (e con sconfitta evitata solo nel recupero), inoltre i rossoneri hanno vinto solamente tre partite negli ultimi due mesi. Due di queste però sono state contro il Napoli, tra Serie A e Champions League: nelle grandi sfide, si risveglia qualcosa del vecchio Diavolo al quale tutti devono stare attenti…

RISULTATI SERIE A, 34^ GIORNATA

ore 15.00 Milan Lazio 0-0

ore 18.00 Roma Inter

ore 20.45 Cremonese Spezia

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 80

Lazio 64

Juventus 63

Inter 60

Atalanta, Milan, Roma 58

Fiorentina 46

Monza, Bologna, Torino 45

Sassuolo, Udinese 43

Salernitana, Empoli 35

Lecce 31

Spezia, Verona 27

Cremonese 21

Sampdoria 17











