RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Sfida salvezza al Castellani, diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: LA SFIDA SALVEZZA

I risultati Serie A in questa trentaquattresima giornata di campionato ci hanno già riservato due delicatissimi scontri salvezza quali Cremonese Spezia sabato e Lecce Verona ieri; stasera avremo Empoli Salernitana, che sarà forse meno intenso perché sia i toscani sia i campani hanno qualche punto in più, tuttavia anche la partita allo stadio Carlo Castellani potrebbe avere grande importanza sull’economia del campionato. Empoli e Salernitana sono appaiate a quota 35 punti: per chi oggi dovesse riuscire a vincere, la salvezza sarebbe ormai praticamente certa.

Un pareggio potrebbe comunque essere considerato un utile passo in avanti, soprattutto per la Salernitana che gioca in trasferta, mentre chi dovesse uscire sconfitto dal campo non potrebbe ancora dirsi tranquillo. Insomma, non siamo naturalmente all’ultima spiaggia, anche perché ci sono ottime possibilità che si salvino entrambe, però sicuramente si tratta di un bivio con in palio la tranquillità anticipata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I POSTICIPI DEL LUNEDÌ

I risultati Serie A hanno ancora moltissimo da dirci circa la trentaquattresima giornata di campionato perché oggi, lunedì 8 maggio 2023, sono in programma la bellezza tre posticipi per completare il quintultimo turno del campionato di Serie A 2022-2023, che ci ha riservato partite fondamentali sia per la lotta Champions League sia per la corsa verso la salvezza fra sabato e domenica, ma deve ancora regalarci indicazioni che potrebbero essere a loro volta molto significative per la classifica di Serie A.

Andiamo allora a presentare ciò che ci attenderà nelle prossime ore con i risultati Serie A della trentaquattresima giornata, il cui lunedì è diventato ancora più intenso con lo spostamento della partita che ha riguardato l’Udinese, a causa del rinvio della partita dei friulani contro il Napoli nel turno infrasettimanale. Ecco allora che oggi ci attenderanno con inizio alle ore 18.30 Empoli Salernitana e appunto Udinese Sampdoria, mentre alle ore 20.45 l’ultimo posticipo della 34^ giornata di Serie A sarà il derby emiliano Sassuolo Bologna.

RISULTATI SERIE A, IL DERBY EMILIANO

Parliamo allora proprio del derby emiliano Sassuolo Bologna per approfondire la nostra analisi sui risultati Serie A attesi nei tre posticipi odierni. Si tratta di una partita che in verità non ha più molto da dire, perché neroverdi e rossoblù concluderanno entrambi il campionato di Serie A nel gruppone di centro classifica, tuttavia in palio ci potrebbe essere la supremazia regionale e il desiderio di chiudere il più in alto possibile.

Per il Bologna questa è stata una stagione globalmente positiva, ma i rossoblù di Thiago Motta non vincono da quattro partite e arrivano dalla sconfitta contro l’Empoli, per cui cercheranno il riscatto e più in generale sperano nell’ottavo posto, che sarebbe un bel modo per coronare il campionato del Bologna. Anche il Sassuolo di Alessio Dionisi arriva da una sconfitta, subita mercoledì sul campo della Lazio, inoltre i neroverdi potrebbero avere un ulteriore motivo per fare bene nel derby, cioè riscattare la pesante sconfitta per 3-0 subita a Bologna all’andata, il 12 novembre scorso.

RISULTATI SERIE A, 34^ GIORNATA

ore 18.30

Empoli Salernitana

Udinese Sampdoria

ore 20.45

Sassuolo Bologna











