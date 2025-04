RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: VIA AL DOPPIO LUNCH-MATCH

Sarà un mezzogiorno (e mezzo) di fuoco con i risultati Serie A, perché l’anomalo calendario di questa trentaquattresima giornata del massimo campionato ha richiesto la necessità di raddoppiare anche l’appuntamento delle ore 12.30. L’aggiunta è Como Genoa, partita che promette di farci divertire parecchio perché sia i lombardi sia i liguri hanno conquistato la salvezza con enorme anticipo e di conseguenza adesso possono giocare sereni e magari pensando più allo spettacolo che alle stringenti esigenze di classifica, che non coinvolgono più Como e Genoa.

Risultati Serie A, classifica/ La Juventus cade a Parma! Diretta gol live score (23 aprile 2025)

Molto più delicato invece l’appuntamento con Venezia Milan: i lagunari cercano il colpo per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza sfruttando un periodo di forma tutto sommato positivo (una sola sconfitta nelle ultime otto giornate), mentre i rossoneri in una partita come questa devono solo vincere per tenere almeno vive le speranze di raggiungere qualcosa in più del nono posto. Allora basta indugi e spazio alle emozioni dei risultati Serie A! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Rinviate tutte le partite di oggi! (33^ giornata, lunedì 21 aprile 2025)

UNA DOMENICA DIVENTATA RICCHISSIMA

Oggi, domenica 27 aprile 2025, ci sarà una vera e propria scorpacciata di grande calcio grazie ai risultati Serie A, considerando che ci saranno ben tre partite in più rispetto al previsto. Già alle ore 12.30 ci sarà un inedito doppio appuntamento con i lunch match, perché c’è l’aggiunta di Como Genoa – partita fra due squadre in realtà tranquille – che si affiancherà a una sfida molto più delicata, cioè Venezia Milan, con i lagunari che devono inseguire una difficile salvezza e i rossoneri che sono la delusione di questo campionato e devono rialzare la testa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Al Meazza vince la Dea! Diretta gol live score 33^ giornata (20 aprile 2025)

Proseguiamo la nostra panoramica sui risultati Serie A ricordando il derby toscano Fiorentina Empoli delle ore 15.00, alle ore 18.00 Juventus Monza e pure Atalanta Lecce alle ore 20.45, in questo caso per il lutto che ha colpito i pugliesi. Naturalmente il favore è tutto per le squadre di casa, impegnate nella rincorsa a un posto nella prossima Champions League o in subordine alle altre Coppe (che però sarebbero un ripiego deludente in particolare per i bianconeri), mentre Empoli e Lecce devono cercare il colpo per rilanciarsi nella corsa salvezza, infine il Monza onestamente sarà in campo solo per l’onore.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA LOTTA SCUDETTO

Abbiamo lasciato per ultime le due partite più attese per i risultati Serie A, cioè evidentemente quelle che riguardano la lotta scudetto. C’è voluto uno stravolgimento del calendario per il lutto dovuto ai funerali di Papa Francesco per riportare l’Inter a San Siro alle ore 15.00 della domenica dopo quattro anni, sarà però un ritorno di lusso perché in programma c’è il big-match Inter Roma, ovviamente molto delicato anche per le ambizioni europee dei giallorossi, ma soprattutto per la corsa tricolore dell’Inter, che deve ripartire dopo la sconfitta a Bologna.

Il calendario aiuta il Napoli sotto ogni punto di vista: il Torino ha avuto due giorni in meno di riposo perché è stato impegnato nei recuperi del mercoledì, inoltre non ha più molto da chiedere nella classifica di Serie A mentre i partenopei volano sulle ali dell’entusiasmo e cercano il successo anche in Napoli Torino delle ore 20.45 per rendere ancora più concreto il sogno. Guai però a sottovalutare, anche contro il Monza la vittoria è stata più sofferta del previsto e quindi c’è ancora da lottare duramente.

RISULTATI SERIE A, 34^ GIORNATA

ore 12.30

Como Genoa 0-0

Venezia Milan 0-0

ore 15.00

Fiorentina Empoli

Inter Roma

ore 18.00

Juventus Monza

ore 20.45

Atalanta Lecce

Napoli Torino

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A