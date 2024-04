RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Sassuolo adesso è nei guai, diretta gol live score (oggi 28 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: LA CRISI NEROVERDE

Abbiamo già evidenziato il fatto che oggi giocheranno per i risultati Serie A tre squadre che sono coinvolte nella lotta per non retrocedere. Per tutte saranno sfide molto impegnative, dal momento che giocheranno tutte in trasferta contro big sulla carta superiori: l’Udinese a Bologna; l’Empoli a Bergamo; il Sassuolo a Firenze. Proprio sui neroverdi emiliani vogliamo spendere qualche parola in più, perché la loro posizione nella classifica di Serie A è particolarmente critica con il penultimo posto a quota 26 punti.

Una situazione che era praticamente impossibile da immaginare a fine settembre, quando il Sassuolo vinse contro Juventus e Inter nello spazio di quattro giorni: da quel momento in poi, tuttavia, gli emiliani hanno raccolto solamente tre vittorie, otto pareggi e sedici sconfitte, per un totale di 17 punti in 27 partite, che sono evidentemente un bilancio disastroso. Settimana scorsa è arrivata poi una pesante batosta casalinga, 0-3 contro una rivale diretta come il Lecce: lo spettro della prima retrocessione della storia adesso aleggia davvero concreto per il Sassuolo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL GIORNO DELL’INTER!

Una domenica con tanti temi d’interesse, tra chi già festeggia e chi deve ancora lottare duramente: i risultati Serie A ci offriranno mille emozioni oggi, domenica 28 aprile 2024, giorno centrale per quanto riguarda la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Come è ormai ampiamente noto, si comincerà prima del previsto, dal momento che alle ore 12.30 si giocherà Inter Torino, spostata per favorire la grande festa per lo scudetto nerazzurro, diventato ufficiale lunedì sera con la vittoria nel derby che resterà per sempre nella storia.

Dando uno sguardo alla classifica di Serie A, ecco che il Torino potrebbe ancora giocarsi qualche chance europea, ma la posta in palio si alzerà a partire dalle ore 15.00, quando l’appuntamento sarà con Bologna Udinese, perché i rossoblù emiliani sognano una Champions League sempre più vicina mentre i bianconeri friulani hanno bisogno di punti per la salvezza. Canovaccio simile anche per il posticipo delle ore 20.45 Fiorentina Sassuolo, ma con i viola che devono inseguire la qualificazione europea e gli ospiti neroverdi che sono davvero a rischio, occupando il penultimo posto in classifica.

RISULTATI SERIE A: LE GRANDI SFIDE DELLE ORE 18.00

A dire il vero, lo stesso schema sarà valido anche per Atalanta Empoli, che però essendo programmata alle ore 18.00 ci porta a fare un ragionamento che coinvolge anche il big-match della domenica per i risultati Serie A, cioè Napoli Roma. I nerazzurri e i giallorossi potrebbero essere rivali diretti su ben due fronti: in Europa League è un auspicio per il calcio italiano, perché vorrebbe dire avere un derby in finale; in campionato invece la volata si è fatta particolarmente intensa da quando è arrivata la certezza che anche il quinto posto nella classifica di Serie A garantirà la qualificazione per la prossima Champions League.

L’allargamento delle possibilità è naturalmente una buona notizia anche per il Napoli, tuttavia reduce da una sconfitta proprio contro l’Empoli che oggi incrocia invece la Dea (sfide molto delicate nel cammino dei toscani verso la salvezza): la situazione dei partenopei è sempre più critica, serve uno scatto d’orgoglio innanzitutto per chiudere con dignità, ma anche ai fini pratici perché tutto sommato il quinto posto potrebbe non essere così lontano. Tutto questo naturalmente a patto di vincere oggi, altrimenti anche l’ultima speranza potrebbe svanire definitivamente per questo Napoli.

RISULTATI SERIE A, LA DOMENICA DELLA 34^ GIORNATA

Ore 12.30 Inter Torino

Ore 15.00 Bologna Udinese

Ore 18.00 Atalanta Empoli

Ore 18.00 Napoli Roma

Ore 20.45 Fiorentina Sassuolo

CLASSIFICA SERIE A

Inter 86

Milan 70

Juventus 65

Bologna 62

Roma 58

Lazio 55

Atalanta 54

Napoli 49

Fiorentina 47

Torino 46

Monza 44

Genoa 39

Lecce 36

Cagliari 32

Frosinone, Verona, Empoli 31

Udinese 28

Sassuolo 26

Salernitana 15











