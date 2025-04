RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI GIOCA AL FRIULI

Con Udinese Bologna si apre il ricchissimo lunedì sera dei risultati Serie A. I friulani hanno di fatto raggiunto l’obiettivo stagionale della salvezza con enorme anticipo, anche se poi la squadra di Kosta Runjaic si è seduta e quindi i risultati recenti dell’Udinese sono stati decisamente più modesti. Ripensandoci adesso fa effetto, tuttavia dobbiamo ricordare che per almeno un paio di mesi l’Udinese era andata meglio anche del Bologna, perché l’inizio stagione dei bianconeri fu eccellente mentre quello dei rossoblù fu decisamente a rilento.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Napoli tenga la fuga-Scudetto! Diretta gol live score (oggi 27 aprile 2025)

Se la squadra di Vincenzo Italiano avesse tenuto anche da agosto a ottobre il ritmo che ha avuto da novembre in poi, adesso staremmo parlando addirittura di lotta scudetto per gli emiliani: soli 9 punti nelle prime otto giornate di campionato, 51 invece nelle restanti 25, la media è raddoppiata e può portare alla seconda qualificazione dei felsinei in Champions League. Adesso quindi è giusto lasciare spazio solamente quello che succederà allo stadio Friuli stasera per i risultati Serie A! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie A, classifica/ La Juventus cade a Parma! Diretta gol live score (23 aprile 2025)

BEN TRE POSTICIPI QUESTA SERA

Sarebbe già stato un lunedì sera piuttosto ricco oggi, 28 aprile 2025, in compagnia dei risultati Serie A, ma l’aggiunta anche di Lazio Parma lo renderà decisamente intrigante. Logicamente la partita in programma allo stadio Olimpico di Roma ha subito uno slittamento più corposo, passando dal sabato al lunedì sera per esigenze di ordine pubblico oltre che per il lutto in occasione del funerale di Papa Francesco proprio nella nostra capitale, ma è anche di enorme valore per la posta in palio nella classifica di Serie A.

La Lazio è tra le squadre in piena corsa per le Coppe europee e se possibile anche per la Champions League, il Parma invece è fra coloro che ancora devono lottare per conquistare la salvezza ed evitare la retrocessione, entrambe hanno giocato mercoledì scorso nel calendario stravolto di queste ultime giornate e adesso avranno ancora bisogno di punti, per cui sarà speciale sotto ogni punto di vista questa partita che avrà pure il sapore del derby per Cristian Chivu, chiamato a portare il Parma alla salvezza.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Rinviate tutte le partite di oggi! (33^ giornata, lunedì 21 aprile 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TRA COPPE E SALVEZZA

Abbiamo subito messo in evidenza per i risultati Serie A la partita che non era previsto, anche perché è forse la più significativa, ma guai evidentemente a sottovalutare le altre due, a cominciare da Udinese Bologna. Per i bianconeri friulani ci sarà in palio una scossa d’orgoglio dopo il chiaro rallentamento nelle ultime settimane che ha fatto seguito al conseguimento molto anticipato della salvezza, ma naturalmente sarà un match importante soprattutto per gli ospiti del Bologna, che stanno vivendo un altro campionato di altissimo livello e sognano in grande.

Infine Verona Cagliari è una sfida certamente molto delicata per i risultati Serie A. Veneti e sardi non sono messi malissimo nella corsa verso l’agognata salvezza, ma la tranquillità è ancora abbastanza lontana e di conseguenza sarebbe fondamentale muovere la classifica di Serie A nello scontro diretto, se possibile con una vittoria che potrebbe dare molta più tranquillità verso gli impegni successivi, cioè le quattro giornate ancora da giocare nel mese di marzo. Che cosa succederà allo stadio Bentegodi stasera?

RISULTATI SERIE A, 34^ GIORNATA

ore 18.30

Udinese Bologna 0-0

ore 20.45

Lazio Parma

Verona Cagliari

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A