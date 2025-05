RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LOTTA CHAMPIONS LEAGUE SUGLI SCUDI OGGI

Quattro partite ci terranno compagnia per i risultati Serie A e sarà la lotta per la Champions League a catalizzare gran parte dell’attenzione oggi, domenica 4 maggio 2025. In effetti, sulle otto squadre che scenderanno in campo nelle prossime ore, come sempre dal momento del pranzo fino alla prima serata, ben sei condividono il medesimo obiettivo. Il conto è presto fatto, significa che ci potremo godere anche due scontri diretti, che ovviamente a questo punto del campionato potrebbero pesare ancora di più, perché ormai sappiamo che per questo traguardo ogni punto potrebbe fare la differenza nella classifica Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ L'Inter torna a -3 dal Napoli! Diretta gol live score (oggi 3 maggio 2025)

Questi due big-match saranno però gli ultimi in ordine cronologico, allora ricordiamo che alle ore 12.30 i risultati Serie A prenderanno il via con Empoli Lazio e non sarà a sua volta una partita banale, perché i biancocelesti saranno impegnati sul campo dei toscani, duramente coinvolti nella lotta salvezza. Insomma, per la Lazio non sarà più facile, perché dovrà superare una rivale che lotterà amassimo su ogni pallone. Alle ore 15.00 avremo invece il derby lombardo Monza Atalanta, quindi sulla carta questa domenica sarà favorevole alla Dea, contro i cugini brianzoli ormai ampiamente rassegnati alla retrocessione in Serie B.

DIRETTA/ Torino Venezia (risultato finale 1-1): Vlasic fa una magia! (Serie A, 2 maggio 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LE DUE SFIDE INCROCIATE

A partire dalle ore 18.00 con Roma Fiorentina e poi alle ore 20.45 con Bologna Juventus, ovviamente i risultati Serie A conosceranno il culmine per quanto riguarda questa domenica. In copertina potrebbero esserci i giallorossi, che vincendo in casa dell’Inter nello scorso turno hanno rafforzato in maniera netta le loro ambizioni di Champions League: contro la Fiorentina per di più sarebbe una sorta di spareggio, perché chi dovesse perdere oggi all’Olimpico vedrebbe le proprie speranze di quarto posto ridursi in maniera molto drastica.

Risultati Serie A, classifica/ Rimonta Lazio con Pedro! Diretta gol live score (28 aprile 2025)

Discorso simile al Dall’Ara in prima serata, anche se Bologna e Juventus hanno qualche punticino in più e di conseguenza una sconfitta potrebbe avere effetti meno gravi. Resta però un bivio fondamentale per entrambe e naturalmente una partita di enorme fascino, anche per tutti gli incroci recenti fra i due club, tra chi ricorda Thiago Motta con affetto e chi lo ha silurato dopo nemmeno una stagione. Almeno sulla carta, l’Atalanta oggi potrebbe blindare il terzo pass, per le altre la bagarre nei risultati Serie A rischia di essere totale, magari fino al 25 maggio….

RISULTATI SERIE A

ore 12.30 Empoli Lazio

ore 15.00 Monza Atalanta

ore 18.00 Roma Fiorentina

ore 20.45 Bologna Juventus

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA