Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 35^ giornata (oggi domenica 5 maggio 2024)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE DA CAGLIARI LECCE

Cinque partite ci terranno compagnia oggi, domenica 5 maggio 2024, allora ci sarà davvero tanto da vivere in compagnia dei risultati Serie A per il giorno più intenso della trentacinquesima giornata, quartultimo turno del campionato di Serie A 2023-2024, che ha già emesso con ampio anticipo alcuni significativi verdetti, su tutti naturalmente l’Inter campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. Molto tuttavia è ancora da stabilire nella classifica di Serie A, come è tutto sommato normale con ancora quasi un mese da vivere, quindi tuffiamoci nel programma di questa prima domenica di maggio in compagnia del nostro massimo campionato di calcio.

Come da prassi, la domenica in compagnia dei risultati Serie A si aprirà già alle ore 12.30 con il lunch-match Cagliari Lecce, particolarmente delicato per la corsa salvezza soprattutto per i padroni di casa, mentre gli ospiti pugliesi dovrebbero essere più tranquilli. La lotta per la salvezza sarà poi particolarmente intensa con le due partite delle ore 15.00, che saranno Empoli Frosinone e Verona Fiorentina, dunque ad eccezione dei viola – che naturalmente pensano all’Europa – le altre tre squadre coinvolte stanno tutte battagliando per conservare un posto in Serie A pure nella prossima stagione.

RISULTATI SERIE A: LE DUE GRANDI DELUSE

Infine, avremo i due posticipi, come sempre per i risultati Serie A. Riflettori puntati sulle grandi deluse Milan e Juventus, che settimana scorsa ci hanno offerto uno spettacolo francamente modesto nel loro duello e hanno ormai poco da chiedere a questo campionato, soprattutto i rossoneri. Alle ore 18.00 sarà la volta proprio di Milan Genoa: Stefano Pioli ha comunque già ottenuto con un mese d’anticipo la matematica certezza della qualificazione per la prossima Champions League mentre il grande ex Alberto Gilardino ha salvato il suo Genoa al termine di un cammino sempre molto tranquillo e decisamente positivo per il Grifone.

A San Siro potrebbe dunque esserci già un clima da fine stagione, il discorso sarà evidentemente diverso per il grande posticipo delle ore 20.45, cioè Roma Juventus. Innanzitutto pesa il fascino di questa sfida mai banale, inoltre le ultime settimane saranno molto intense sia per i giallorossi sia per i bianconeri. Massimiliano Allegri è comunque vicinissimo alla qualificazione per la prossima Champions League ma deve preparare la finale di Coppa Italia; Daniele De Rossi invece ha fatto un lavoro eccellente, ma adesso è giunto il momento di provare a raccogliere qualche soddisfazione concreta.

RISULTATI SERIE A: ECCO LA DOMENICA DELLA 35^ GIORNATA

ore 12.30 Cagliari Lecce

ore 15.00 Empoli Frosinone

ore 15.00 Verona Fiorentina

ore 18.00 Milan Genoa

