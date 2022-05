Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score 36^ giornata (8 maggio)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON SPEZIA ATALANTA

I risultati Serie A sono naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 8 maggio 2022, anche se in questa trentaseiesima giornata “più spezzatino che mai”, aperta da ben anticipi venerdì e che sarà chiusa dal posticipo del lunedì oltre a vedere le classiche tre partite del sabato, ecco che alla domenica resteranno solamente quattro partite, una per ognuna delle fasce orarie che contraddistinguono il giorno festivo nella Serie A 2021-2022.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: Samp ko con la Lazio, Luis Alberto show

Guai però a pensare che si tratti di una domenica in tono minore: infatti, i quattro risultati Serie A che sono attesi nelle prossime ore potrebbero avere riflessi importanti in ogni settore della classifica, dalla lotta scudetto fino a quella per la salvezza passando da quella per un posto nelle Coppe europee. Si comincerà infatti alle ore 12.30 con Spezia Atalanta, poi alle ore 15.00 sarà la volta di Venezia Bologna, alle ore 18.00 ci sarà la delicatissima Salernitana Cagliari ed infine alle ore 20.45 ecco Verona Milan.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Juventus beffata a Marassi! Live score

RISULTATI SERIE A: IL BIG-MATCH

Senza sottovalutare ad esempio una partita fondamentale per la lotta salvezza quale Salernitana Cagliari, chiaramente Verona Milan spicca nel quadro dei risultati Serie A tra le partite della domenica. Questa sera allo stadio Marcantonio Bentegodi potremmo assistere a uno snodo di fondamentale importanza per il sogno scudetto del Milan di Stefano Pioli. La vittoria firmata da Rafael Leao contro la Fiorentina è stata un ulteriore passo avanti verso il tricolore, un obiettivo che all’inizio del campionato in pochi prevedevano per il Diavolo, adesso però c’è da completare l’opera, perché vi sono ancora insidie di un certo livello per il Milan nelle ultime giornate.

Risultati Serie A, classifica/ La Roma pareggia: Napoli e Juventus sono in Champions

Per quanto riguarda stasera, il Verona sta facendo un eccellente cammino sotto la guida di Igor Tudor, confermato dai ben 52 punti in classifica (tutti raccolti da quando c’è il tecnico croato in panchina, cioè dalla quarta giornata) che l’Hellas Verona ha raggiunto con la vittoria di settimana scorsa a Cagliari. C’è naturalmente anche la cabala di mezzo, perché Verona già per due volte è stata “fatale” nella storia per i sogni tricolori dei rossoneri, ma pure dati di attualità: in campionato ad esempio il Verona ha segnato 61 gol, esattamente come il Milan…

RISULTATI SERIE A, 36^ GIORNATA

Ore 12.30 Spezia Atalanta

Ore 15.00 Venezia Bologna

Ore 18.00 Salernitana Cagliari

Ore 20.45 Verona Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 78

Milan 77

Napoli 73

Juventus 69

Lazio 62

Roma 59

Fiorentina, Atalanta 56

Verona 52

Torino, Sassuolo 47

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 37

Sampdoria, Spezia 33

Salernitana 29

Genoa, Cagliari 28

Venezia 22











© RIPRODUZIONE RISERVATA