Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, 37^ giornata (29 luglio)

Siamo pronti a vivere le partite che ci forniranno il completamento dei risultati di Serie A per la 37^ giornata: penultimo turno che non prevede alcun posticipo, ci stiamo lanciando sempre più spediti verso la conclusione del campionato che ha già assegnato alcuni dei suoi verdetti, ma che ne deve ancora fornire altri. Senza indugio allora possiamo innanzitutto presentare il calendario per le partite di mercoledì 29 luglio, che si svilupperà su due fasce orarie: alle ore 19:30 assisteremo a Lazio Brescia, Sampdoria Milan, Sassuolo Genoa, Udinese Lecce e Verona Spal mentre le gare delle ore 21:45 saranno Cagliari Juventus, Fiorentina Bologna e Torino Roma. Come cambierà la classifica di Serie A? Conosceremo già oggi la terza squadra che sarà costretta a retrocedere, quella che chiuderà al secondo posto dietro la Juventus e la quinta che volerà direttamente ai gironi della prossima Europa League? Staremo a vedere, intanto tuffiamoci nell’atmosfera dei risultati di Serie A provando a parlare di quelli che sono i temi principali attesi questa sera sugli otto campi che saranno protagonisti della 37^ giornata del campionato.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Il principale verdetto legato ai risultati di Serie A è noto da domenica sera: la Juventus ha vinto il nono scudetto consecutivo ponendo fine alla sua lunga attesa, riuscendo a festeggiare con due giornate di anticipo. Alle sue spalle come abbiamo già visto infiamma la lotta per la seconda posizione, perché la Lazio vincendo le ultime due partite è riuscita a tornare a contatto con l’Atalanta – che ha invece rallentato – e se non altro potrebbe chiudere il campionato oltrepassando gli 80 punti, e rendendo comunque entusiasmante una stagione che avrebbe potuto celebrare il sogno tricolore. Poi, il quinto posto: la Roma è quasi al sicuro ma deve affrontare le due trasferte di Torino, impegno esterno anche per il Milan che va a giocare sul campo della Sampdoria, aritmeticamente salva e reduce da due sconfitte consecutive. Infine la lotta per non retrocedere: sabato scorso il Brescia ha accompagnato la Spal in Serie B e dunque resta una sola posizione da definire. Udinese e Torino si sono già salvate: restano in corsa Genoa e Lecce, ma il Grifone ha confermato i 4 punti di vantaggio sui salentini e vede ormai vicino lo striscione del traguardo. La classifica di Serie A è pronta allora a fornirci tutti i suoi verdetti, e noi siamo davvero curiosi di scoprire come andrà a finire questo campionato iniziando dai risultati che matureranno nella 37^ giornata.

RISULTATI SERIE A: 37^ GIORNATA

Ore 19:30 Lazio Brescia

Ore 19:30 Sampdoria Milan

Ore 19:30 Sassuolo Genoa

Ore 19:30 Udinese Lecce

Ore 19:30 Verona Spal

Ore 21:45 Cagliari Juventus

Ore 21:45 Fiorentina Bologna

Ore 21:45 Torino Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 83

Inter 79

Atalanta 78

Lazio 75

Roma 64

Milan 60

Napoli 59

Sassuolo 48

Parma, Verona, Bologna 46

Fiorentina 43

Udinese, Cagliari 42

Sampdoria 41

Torino 39

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

Spal 20



© RIPRODUZIONE RISERVATA