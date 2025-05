RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: UNA DOMENICA SERA INCREDIBILE

Nove partite in contemporanea fanno pensare a un calcio di altri tempi, è il “miracolo” di oggi, domenica 18 maggio 2025, per i risultati Serie A di una trentasettesima giornata che sarà meravigliosa per tutte le emozioni che ci potrà regalare. La scelta della Lega Serie A si spiega facilmente pensando alla lotta scudetto: Napoli e Inter si contendono il tricolore e oggi scenderanno in campo per Parma Napoli e Inter Lazio, il che significa che si intrecciano anche la lotta per le Coppe europee e quella per la salvezza. Morale della favola: nove partite in contemporanea e una sera per cuori forti.

Il pareggio del Napoli contro il Genoa ci ha insegnato che non bisogna dare nulla per scontato: si è riaperta anche la lotta per il campionato e l’Inter può ancora sognare una doppietta scudetto-Champions League, anche se il finale di stagione per i nerazzurri sarà esplosivo, considerando che potenzialmente potrebbe esserci di mezzo anche uno spareggio. Oggi si potrebbe capire tanto, perché in teoria l’impegno odierno dovrebbe essere più difficile di quello di settimana prossima nei risultati Serie A, sia per il Napoli sia per l’Inter.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TUTTO ANCORA IN PALIO

I risultati Serie A di conseguenza promettono di regalarci colpi di scena a non finire dalle ore 20.45 di questa sera. La lotta sarà rovente per le Coppe europee, perché in palio c’è ancora il quarto e ultimo posto in Champions League, ma basta pochissimo per ritrovarsi invece in Europa League, in Conference League o addirittura fuori da tutto. Per la lotta europea il campo centrale sarà naturalmente Roma Milan, con i rossoneri che arrivano dalla finale di Coppa Italia e i giallorossi che devono reagire dopo la sconfitta di Bergamo, che comunque ha interrotto una striscia positiva durata per mezzo campionato.

Infine la lotta salvezza, a sua volta rovente per i risultati Serie A anche perché Cagliari, Verona e Parma hanno bruscamente frenato nelle ultime settimane mentre Venezia ed Empoli si sono risvegliate e pure il Lecce sta provando a reagire. L’unico scontro diretto di stasera è Cagliari Venezia, il Parma ospita come detto il Napoli mentre il turno potrebbe essere più “semplice” per le altre, che affronteranno rivali senza particolari motivazioni, però piuttosto che fare calcoli è meglio godersi le emozioni dei risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 37^ GIORNATA

Ore 20.45

Cagliari Venezia

Fiorentina Bologna

Inter Lazio

Juventus Udinese

Lecce Torino

Monza Empoli

Parma Napoli

Roma Milan

Verona Como

