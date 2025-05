RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TANTI VERDETTI DA DECIDERE

Ci attende una serata sportivamente drammatica oggi, domenica 25 maggio 2025, con i risultati Serie A. Infatti ci sono da giocare ancora sei partite della trentottesima giornata e l’ultimo turno del massimo campionato ha diversi verdetti ancora da stabilire circa la qualificazione per le Coppe europee e la lotta salvezza, con alcune di queste sfide che metteranno di fronte esigenze opposte e quindi saranno particolarmente delicate. L’esempio perfetto è Lazio Lecce, perché per i biancocelesti tutto è possibile, dalla Champions League fino a restare fuori anche dalla Conference, ma di fronte hanno i salentini che devono salvarsi.

Insomma, potremmo identificare lo stadio Olimpico come il campo centrale della domenica sera per i risultati Serie A, come incrocio perfetto dei vari obiettivi. Lo stesso discorso potrebbe valere per Venezia Juventus, ma al Penzo per i padroni di casa servirebbe una specie di miracolo per la salvezza, mentre i bianconeri sono in una posizione molto più favorevole per l’accesso in Champions League, anche se ovviamente doverselo giocare sul campo di chi lotta per la salvezza presenterà insidie per gli uomini di Igor Tudor.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TRA LA SALVEZZA E LE COPPE EUROPEE

I bianconeri saranno interessati a Torino Roma, potrebbero essere i cugini granata ad agevolare la Juventus? Questa è una delle domande che i risultati Serie A inevitabilmente genereranno oggi. La Roma potrebbe giocarsi il vantaggio di giocare contro una formazione che non ha più obiettivi concreti e si ritrova nella situazione particolare di giocare contro i rivali dei cugini. In ballo per le Coppe ci sono anche i viola impegnati in Udinese Fiorentina, però è giusto notare che per Raffaele Palladino l’obiettivo massimo sarebbe un’altra qualificazione in Conference League.

C’è poi chi lotta per la salvezza nei risultati Serie A. Abbiamo ovviamente già detto di Venezia e Lecce, le altre partite da segnalare sono Atalanta Parma ed Empoli Verona. Per gli emiliani è una trasferta molto difficile, ma con il vantaggio di giocare contro la Dea che è già in Champions League, oltre ai due punti di vantaggio sul terzultimo posto, mentre un campo fondamentale sarà quello dello stadio Carlo Castellani, dove i padroni di casa dell’Empoli si giocheranno tutto contro il Verona, che dal canto suo è molto vicino al traguardo ma non ancora del tutto salvo, se tutte le combinazioni di risultati fossero avverse.

RISULTATI SERIE A, 38^ GIORNATA

ore 20.45

Atalanta Parma

Empoli Verona

Lazio Lecce

Torino Roma

Udinese Fiorentina

Venezia Juventus

